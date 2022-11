lavoro

Supermercati ALDI: 250 nuove assunzioni di Addetti Vendita e Impiegati

L'azienda ricerca diplomati e laureati per i punti vendita in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2022 - 00:06:00 Letto 862 volte

Supermercati ALDI effettuano 250 nuove assunzioni soprattutto di addetti vendita, impiegati, assistenti ed altre figure da inserire presso i 120 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Gli Addetti alla Vendita dovranno gestire le attività d’inventario e magazzino, caricare e scaricare la merce per il rifornimento dei reparti, collaborare insieme al team del negozio per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; gli Impiegati per il Servizio ai Clienti dovranno gestire le chiamate e le e-mail in entrata dal centralino, gestire le richieste di servizio, reclami e lamentele dei clienti, occuparsi delle problematiche relative alla garanzia dei prodotti ed elaborare documenti di SAP e Office; gli Assistenti Responsabili del Negozio dovranno coordinare il team di filiale, ottimizzare i processi di lavoro nel punto vendita e offrire al cliente una piacevole esperienza d’acquisto; gli Assistenti alla Gestione degli Ordini dovranno monitorare le consegne e la distribuzione alle filiali della merce, preparare analisi statistiche, gestire database e comunicazione e monitorare i livelli di stock nei magazzini e nei negozi per ottimizzare le vendite.

ALDI, che rappresenta una realtà di riferimento della Grande Distribuzione a livello internazionale, offre un ambiente di lavoro dinamico, sereno e stimolante, nel quale ciascun collaboratore può esprimere appieno le proprie potenzialità.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!