Tariffe luce e gas in Sicilia: ecco le province dove si spende di più in bolletta

Quanto si spende in Sicilia per le bollette luce e gas?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2023 - 18:26:33 Letto 1065 volte

La spesa per le bollette in Sicilia supera i 2.700 euro all’anno. Il dato è simile a quello relativo alla media nazionale, ma ci sono differenze notevoli tra le diverse province siciliane. In base ai dati messi a disposizione dall’Osservatorio di Segugio.it, sappiamo che la provincia in cui si spende di più per le bollette luce e gas in regime tutelato è Trapani, con una spesa complessiva di 2.947 euro. Trapani è anche la provincia in cui si può ottenere il maggior risparmio passando al mercato libero: scegliendo le migliori tariffe luce e gas la spesa annua scende di oltre 600 euro. Per chi vive a Palermo, invece, consumi e costi sono simili a quelli medi: le famiglie in regime tutelato spendono poco più di 2.700 euro all’anno, ma passando al mercato libero possono risparmiare fino a 500 euro.

Nel 2023 le famiglie siciliane che hanno un contratto luce e gas nel mercato tutelato spenderanno in media una cifra compresa grossomodo tra 2.700 e 3.000 euro. Considerando la media regionale, la spesa è ripartita in maniera piuttosto equilibrata tra la bolletta della luce e quella del gas. Analizzando però i dati provinciali forniti dall’Osservatorio di Segugio.it si nota come ci siano delle differenze notevoli tra una provincia e l’altra.

La provincia in cui si spende di più per la bolletta elettrica è Ragusa, con un importo medio di 1.400 euro. Segue la provincia di Agrigento, con una spesa annua di 1.374 euro. Fatta eccezione per le province di Enna e Messina, in tutte le altre province siciliane la bolletta elettrica è superiore alla spesa media nazionale.

È ancora più variabile la spesa per la bolletta del gas. A sborsare più denaro per la bolletta del gas sono gli abitanti delle province di Caltanissetta (1.613 euro) e Trapani (1.600 euro). È superiore alla media anche la spesa in provincia di Catania e di Enna.

Nel capoluogo di regione la situazione è in linea con la media regionale: le famiglie di Palermo in regime di maggior tutela spendono 2.734 euro, con una spesa leggermente superiore alla media per quanto riguarda la bolletta della luce e un dato di poco inferiore rispetto a quello regionale per la bolletta del gas.

Questi dati fanno riferimento a utenze attive nel mercato tutelato: in questo caso le tariffe luce e gas sono definite dall’ARERA e vengono aggiornate ogni tre mesi nel caso della bolletta elettrica e ogni mese nel caso della bolletta del gas.

Le province in cui si può risparmiare di più con il mercato libero

Chi desidera risparmiare un po’ sulle bollette può approfittare della convenienza delle tariffe sul mercato libero. Scegliendo l’offerta più conveniente per l’elettricità e per il gas il risparmio annuo arriva a superare i 600 euro.

Il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica a quello libero è quello che garantisce il maggior risparmio: la spesa annua per chi vive in Sicilia si abbassa di oltre 300 euro. Sono più contenuti ma pur sempre non trascurabili i risparmi che si possono ottenere sulla bolletta del gas: si va dai 120 euro della provincia di Siracusa ai 270 euro della provincia di Trapani.

È proprio Trapani la provincia che guida la classifica delle città siciliane in cui si può risparmiare di più. Scegliendo la tariffa più conveniente del momento la spesa per le bollette luce e gas passa da 1.947 euro a 1.336 euro, con un risparmio complessivo di 611 euro.

Anche chi vive in provincia di Caltanissetta può ottenere un risparmio sostanzioso. In questo caso si passa da una spesa di 1.936 euro nel mercato di maggior tutela a una spesa di 1.398 euro nel mercato libero.

La provincia in cui il risparmio è più contenuto è Siracusa. Qui grazie alle migliori tariffe luce e gas la spesa annua per le bollette scende di 442 euro.

Chi vive a Palermo e sceglie di passare al mercato libero dell’energia elettrica e del gas può risparmiare fino a 500 euro all’anno. A questa cifra si arriva sommando i 328 euro di risparmio per la bolletta della luce e i 173 della bolletta del gas.

Per avere una stima personalizzata di quanto si può risparmiare sulle bollette luce e gas ci si può affidare al comparatore gratuito di Segugio.it. Indicando il proprio consumo annuo in kWh e in smc vengono selezionate le migliori offerte attive sul mercato libero. Tutte le tariffe si possono sottoscrivere senza costi extra, tanto da chi è nel mercato tutelato quanto da chi è già passato al mercato libero.

