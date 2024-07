trading online

Trading online, Associazione Codici: ''Non è un videogioco, bisogna fare attenzione''

Ennesimo campanello d'allarme che risuona in un settore che non è facile come viene descritto. Il trading online non è un videogioco, richiede conoscenze specifiche ed anche esperienza per investire in sicurezza, evitando trappole come quella su cui la Consob ha richiamato l'attenzione dei risparmiatori.

L’associazione Codici condivide e rilancia l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalla Consob in merito ai rischi connessi alle offerte, promosse su web e social media, di esercitazioni che simulano un’attività di trading online in una sorta di videogioco della finanza finalizzato al superamento di prove di abilità e al conseguimento di un profitto.

Anche a causa di prodotti del genere, la percezione del trading online è molto cambiata nel tempo e, purtroppo, non in meglio. Molti risparmiatori, soprattutto giovani, si avvicinano a questo settore con una conoscenza sommaria, poca esperienza, ma anche con l’illusione che guadagnare sarà semplicissimo. A fronte di un piccolo investimento iniziale, in tanti sono convinti che riusciranno ad ottenere un buon risultato. Non è così e quest’ultimo avviso della Consob ne è l’ennesima dimostrazione. Nel caso trattato dall’Autorità, gli utenti vengono indotti a partecipare a sfide di trading online, che nella maggior parte dei casi presuppongono l’iscrizione a corsi di formazione a pagamento. A chi supera il test viene prospettata la possibilità di passare da un’operatività simulata ad una presunta operatività vera con capitali apparentemente messi a disposizione da società che si definiscono proprietary firms. Per allettare i “giocatori”, viene prospettata l’opportunità di condividere parte degli eventuali profitti realizzati. Stando alle segnalazioni di utenti che hanno aderito a queste offerte, la Consob sottolinea che il livello di difficoltà dei test sarebbe congegnato per spingere i “giocatori” a ritentare e la condivisione dei presunti profitti non si realizzerebbe. Da qui il rischio di perdere le somme impegnate.

Come detto, è l’ennesimo campanello d’allarme che risuona in un settore che non è facile come viene descritto. Il trading online non è un videogioco, richiede conoscenze specifiche ed anche esperienza per investire in sicurezza, evitando trappole come quella su cui la Consob ha richiamato l’attenzione dei risparmiatori.

In caso di truffe legate all’investimento effettuato anche attraverso il trading online è possibile richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

