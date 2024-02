lavoro

Treni Italo: nuove assunzioni di Addetti per vari profili

L'azienda ricerca personale diplomato e/o laureato.

Italo Treni, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati, i quali saranno assunti come Ragionieri Junior, che dovranno supportare la preparazione delle chiusure contabili mensili, gestire l’archiviazione della documentazione contabile, supportare la preparazione del fascicolo di bilancio e occuparsi delle rilevazioni e delle quadrature saldi contabili; Addetti Ufficio Acquisti, che dovranno predisporre la documentazione necessaria a formalizzare le operazioni di acquisto in Italia e all’estero, svolgere attività di ricerca strategica e analisi di mercato, negoziare le condizioni economiche delle forniture aziendali, garantire le migliori prestazioni in termini di economicità, affidabilità e qualità dei beni e dei servizi acquistati e coadiuvare il responsabile nella pianificazione degli acquisti; Addetti Network, che dovranno supportare la programmazione dell’offerta ferroviaria dell’azienda, analizzare le performance della produzione industriale, simulare e valutare gli scenari tecnici alternativi e/o studi di fattibilità di nuove iniziative e produrre report direzionali; Responsabili del Progetto Informatico, che dovranno analizzare i requisiti e definire i piani di progetto, effettuare la pianificazione operativa delle attività, supervisionare le fasi di sviluppo del progetto, gestire le richieste di acquisto e verificare la documentazione tecnica.

Inoltre Italo Treni ricerca Macchinisti, in possesso di diploma e di licenza Europea condotta treni, da assumere e avviare in formazione per il conseguimento delle abilitazioni previste per la conduzione di treni AV. Il loro compito sarà quello di condurre i treni attraverso la quotidiana interazione con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche.

