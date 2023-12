Buche a Palermo

Buche a seguito lavori impianto illuminazione in via Bernini *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala delle pericolose in via Bernini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2023 - 10:46:33 Letto 735 volte

“Alcuni residenti segnalano che in via Bernini, all'altezza del civico 67, a seguito dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, sono state lasciate sul marciapiede due buche abbastanza pericolose.

Queste buche sono profonde più di 50 cm. ed è veramente sorprendente come si sia potuto lasciare il marciapiede in queste condizioni, con grave pericolo per i pedoni.

Chiediamo se sia stata verificata, e da quale tecnico, l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, come previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici”.

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!