Festival di Sanremo 2025

Geppi Cucciari a Sanremo 2025 nel ruolo di co-conduttrice: ''Provo un misto di gioia, preoccupazione e desiderio di non deludere''

Accanto a lei sul palco dell'Ariston nella serata dedicata alle cover ci sarà Mahmood: ''Con Alessandro c'è grande alchimia''.

di Chiara Orsetti | Pubblicata il: 14/02/2025 - 14:46:20 Letto 1130 volte

La serata cover del Festival di Sanremo 2025 vedrà protagonisti, accanto a Carlo Conti, Geppi Cucciari e Mahmood. Per Cucciari non è la prima volta al Festival: nel 2012 e nel 2017 aveva già calcato, come ospite, il palco del teatro Ariston.

“Che tensione, ragazzi” commenta la comica e conduttrice durante la conferenza stampa, con un pizzico di ironia. “Il mio sguardo è un misto tra gioia, preoccupazione, ansia e desiderio di non deludere me stessa e chi ho di fronte - afferma Cucciari -. La serenità non è la prima cosa che sfodererei di fronte a voi. Dentro di me ho un sacco di gente che dice cose, vediamo chi ascolterò in questo dissidio interiore”.

"Sono una spettatrice del Festival da sempre, la serata dei duetti è sempre molto attesa. Sanremo è sempre troppo qualcosa e mai abbastanza qualcos'altro, e dipende sempre da chi guarda. Credo che questo valga per chiunque lo guardi e ci sia dietro. Conti ha preso un'eredità non facile e l'ha portata avanti col suo modo di vedere le cose, e noi siamo una parte di questo progetto, e ne siamo lieti".

“Vesto Antonio Marras da sempre, ho sempre avuto accanto questa dimensione, con loro ho un rapporto non commerciale ma affettivo - commenta ancora Cucciari in merito al look che sfoggerà durante la serata -. Avere Antonio accanto, avere la possibilità che disegnasse per me questi abiti è una gioia. Gli abiti lunghi non sono la mia dimensione, non mi sento a mio agio di solito, ma è anche la prima serata di eleganza e voglio entrare in casa delle persone in un certo modo. Saranno tre abiti: uno ha dei nuraghi disegnati sulla gonna” svela la conduttrice.

“Il ritmo della serata è dato dalla scaletta - spiega ancora -. Oggi ci sono 26 esibizioni e tanti ospiti, Roberto Benigni apre la serata ed è una sorpresa per tutti. E’ la prima volta che sono qui in questo ruolo di co-conduttrice, sono molto contenta di attraversare questo momento con una persona come Mahmood con cui c’è grande alchimia, e non solo geografica. Ci siamo frequentati per conoscerci e capire cose l’uno dell’altra. Cercherò di essere in ascolto, presente a me stessa, accompagnare Carlo, dividere lo spazio con Alessandro”.

“Sono in tv da tantissimi anni, in tutti questi anni ho avuto un percorso vario. Vengo da una Rai diversa: Rai 3 che ha un pubblico differente, sono felicissima di chi guarda 'Splendida Cornice' ma questa è chiaramente una sfida diversa. Quando accetti un invito da un altro conduttore sei tu che entri nel suo mondo, ma non significa che non puoi portare un po’ del tuo” aggiunge in merito alla sua esperienza di questa serata.

Provocata dai giornalisti, Geppi Cucciari manda "un bacio a Meloni con il braccio di Elodie": il riferimento è alla risposta della cantante in gara, che negli scorsi giorni ha dichiarato che non avrebbe votato per la premier "neanche se mi tagliassero un braccio".

“Pensare di aver avuto un minimo ruolo nella battaglia contro i pregiudizi è una grande ambizione: ognuno può decidere di combattere ogni giorno le sue battaglie, le mie credo siano state chiare in questi anni” conclude.

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Photowes by Sanremonews.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!