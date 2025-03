Festival di Sanremo 2025

I Cuoricini dei Coma Cose in gara a Sanremo 2025: ''Parliamo del mondo di oggi, delle difficoltà della vita sui social''

Per la coppia è la terza volta al Festival: "''Lo abbiamo definito Sanremo Chill, ci sentiamo un po' più a casa'.

'Cuoricini' è il titolo del brano in gara al settantacinquesimo Festival di Sanremo dei Coma Cose, Fausto Lama e California. Per la coppia, nella vita e nel lavoro, si tratta della terza partecipazione alla kermesse musicale, dopo "Fiamme negli occhi" nel 2021 e "L'addio" nel 2023.

A dispetto del titolo, però, il romanticismo non è protagonista del brano, o meglio, non nel suo lato più scontato: si tratta più di una necessità di apparire, di ottenere approvazione sui social media, anche rischiando di mettere in secondo piano l’essere e non l’apparire.

Rap, indie e pop si fondono da sempre nel repertorio del duo, che proprio a durante l’ultima partecipazione al Festival ha deciso di convolare a nozze (facendo guadagnare punti importanti al Fantasanremo a chi li aveva schierati in squadra).

“Cuoricini parla di come viviamo oggi, in un mondo pieno di input, di vite perfette, di storie pazzesche. Internet è anche un bel posto, dove si condivide anche della bellezza - spiega California - ma a volte non tutto è vero e questa finzione mette un po’ in difficoltà nella realtà che viviamo e questo causa anche un po’ di frustrazione verso la propria vita. Si è sempre alla ricerca di qualcosa che spesso non corrisponde alla realtà”.

“È un pezzo nato per Sanremo, è la prima volta che scriviamo una canzone apposta - raccontano ancora i Coma_Cose -. È stato un percorso lungo e abbastanza difficile, abbiamo deciso di partire dal sound, dalla new wave inglese. Anche per questo forse sembra internazionale. La canzone è venuta fuori abbastanza velocemente: speriamo che possa arrivare il più in là possibile, magari anche fuori dall’Italia, e che il messaggio che vogliamo trasmettere arrivi a tutti”.

“Essere tornati a Sanremo è sempre super emozionante - racconta ancora l’artista milanese -. Essendo la terza volta, ci sentiamo un po’ più a casa. Noi ci siamo sempre sentiti fuori posto nella vita, in ogni circostanza: poi se inizi a conoscere le persone si crea un clima più familiare”. “Questa nostra esperienza l’abbiamo definita ‘Sanremo Chill’” scherza Fausto Lama.

Gli artisti preannunciano anche l’uscita di un nuovo album: “Cerchiamo sempre qualcosa che ci diverta e ci entusiasmi. Il disco che sta per uscire cambierà ancora le carte in tavola, ne vedrete delle belle” preannuncia l’artista. “Ogni volta che dobbiamo scrivere una canzone è come se aprissimo una pentola e ci mettessimo dentro degli ingredienti. Non sappiamo mai cosa succederà. Siamo stati sempre diversi e continuiamo a farlo, questo progetto nasce per tirare fuori creatività e per divertirci”.

Quale potrebbe essere la soluzione? Secondo i Coma Cose serve più sincerità: “Raccontiamo la nostra storia da otto anni in maniera molto vera. Per noi fare musica è come fare terapia, quando scrivi cerchi di tirare fuori anche le cose un po’ più nascoste. Credo che alla fine essendo tutti esseri umani ci muovono gli stessi sentimenti, e parlare di sentimenti veri è quello che ci accomuna. Anche ‘Cuoricini’ ha un messaggio molto importante. A volte bisognerebbe guardarsi negli occhi, parlarsi di persona, fare caso al linguaggio non verbale”.

