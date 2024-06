Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, cosa è successo nella seconda serata: Dall'emozione di Giovanni Allevi al 'Ballo del Qua Qua' di John Travolta

Ricca seconda serata per Sanremo 2024, che sotto la guida di Amadeus continua a regalare sorprese. Stavolta, al suo fianco, è Giorgia a fare da co-conduttrice.

Ad aprire le danze è stato il 'nonno' di 'Viva Rai2', Ruggiero Del Vecchio. "Benvenuti alla seconda serata del 74mo festival della canzone italiana", ha detto l'anziano diventato la mascotte del programma mattutino di Fiorello.

Sulle note di "E poi..." con cui trent'anni fa esordiva al Festival di Sanremo, Giorgia ha fatto il suo ingresso sul palco del 74° Festival di Sanremo.

La cantante che aveva partecipato alla scorsa edizione, è la co-conduttrice che accompagna Amadeus nella seconda serata con l'esibizione di 15 dei 30 cantanti in gara.

Un'esibizione da standing ovation dal pubblico dell'Artiston. Al termine lei e Amadeus hanno spento una simbolica candelina per i trent'anni del brano.

Giovanni Allevi torna a suonare in pubblico al 74° Festival di Sanremo

Il 74° Festival di Sanremo diventa simbolo di rinascita quando sul palco dell'Ariston sale, dopo quasi due anni, Giovanni Allevi. Musicista, artista completo, mente sopraffina della musica internazionale, due anni fa ha reso pubblica una diagnosi impietosa: mieloma.

“All'improvviso mi è crollato tutto - ha detto Allevi prima dell'esibizione - non suono in pubblico da quasi due anni, nel mio ultimo concerto il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso il mio lavoro, i miei capelli, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni”.

John Travolta dopo 18 anni torna ospita del Festival di Sanremo, la prima volta fu nel 2006.

"Mi sono innamorato di Giulietta Masina nel film La Strada - ha esordito l'attore di Grease ricordando l'attrice e moglie di Fellini -. Non ho mai capito perché è morta, non sapevo che si può morire perché ti spezzano il cuore, da lì decisi che non avrei mai spezzato il cuore di nessuno".

Insieme ad Amadeus si è poi esibito negli iconici balli de La febbre del sabato sera, Pulp Fiction e di Grease.

L'attore ha poi sfilato tra il pubblico dell'Ariston per essere accompagnato fino da Fiorello e dal suo Aristonello dove si è esibito nel "Ballo del qua qua".

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Erika Bonazinga e Duilio Rizzo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!