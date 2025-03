Sanremo 2025, chi è Settembre: il vincitore delle ''Nuove proposte''

Festival di Sanremo 2025

''Un racconto autobiografico, un grido alla mia generazione, non è mai facile per nessuno'', ha dichiarato l'artista in un’intervista alla Rai.

(Adnkronos) - Settembre è il vincitore delle 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2025.

Settembre è in gara con il brano 'Vertebre', un racconto autobiografico: "Un grido alla mia generazione, non è mai facile per nessuno", aveva spiegato il giovane artista sul suo brano.

Andrea Settembre è il suo vero nome. Ha 24 anni, nato e cresciuto a Napoli, ed è già una delle voci più amate sulle piattaforme social dalla generazione Z. Il suo brano ‘Vertebre’ spopola da mesi su TikTok e nel primo giorno di uscita su Spotify ha superato i 100.000 streaming.

Prima di arrivare sul palco di Sanremo Giovani, Settembre nel 2019 ha partecipato a 'The Voice of Italy', entrando nella squadra di Gigi D'Alessio e nel 2023, il cantante napoletano ha partecipato al talent show 'X Factor', arrivando fino alla semifinale sotto la guida del coach Dargen D'Amico. E quando aveva solo 10 anni, Settembre ha partecipato al programma 'Io Canto' condotto da Gerry Scotti nel 2011.

"Salire sul palco dell’Ariston è qualcosa che sognavo fin da piccolo", ha dichiarato l’artista in un’intervista alla Rai, "ogni nota della mia canzone porta con sé le paure, le speranze e le emozioni che ho vissuto nel corso degli anni".

