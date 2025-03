Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio tra i co-conduttori della seconda serata: ''Felice ed emozionato di esserci. I miei look? Sono ispirati alle dive degli anni Quaranta''

L'artista parla delle sue collaborazioni con grandi artiste come Mina, Giuni Russo, Raffaella Carrą: ''Amo molto le donne. Quando scrivo la mia testa diventa femmina, posso osare di pił, ma senza mai cadere nella volgaritą''.

Cristiano Malgioglio è tra i co-conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Bianca Balti e Nino Frassica. “Sono felice di essere stato chiamato dal mio amico Carlo Conti, sono contento del risultato di ieri e anche un po' emozionato: questo palco mette sempre molta soggezione”. Subito dopo, scherza: “Dopo cinquant'anni di carriera, tutti mi chiedono come mi vestirò. Ho cinque capi, ispirati alle dive degli anni Quaranta e Cinquanta; due li ho disegnati io e li ho fatti realizzare da una grande sartoria italiana. Due si erano persi in dogana, ma li ho recuperati”.

In merito a cosa accadrà sul palco, Malgioglio è molto chiaro: “Ho chiesto agli autori di essere libero. Non voglio sapere dove mettermi o cosa fare: se mi lasciano libero, darò il meglio di me stesso. Stasera spero di portare colore sul palco”.

Nato a Ramacca, in provincia di Catania, Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo. Nel corso della sua carriera ha scritto successi per artisti come Mina, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e Giuni Russo. Tra i brani composti c’è anche ‘Ciao cara come stai?’ interpretato da Iva Zanicchi, che vinse il Festival di Sanremo del 1974.

“Nella mia carriera ho avuto la grande fortuna di lavorare con le donne, con Mina in particolare. Sono sempre state un punto importante della mia vita, le amo molto. Quando scrivo, la mia testa diventa femmina, ho una seduzione e sensualità diversa dal comune. Ho scritto anche per alcuni uomini, ma per le donne posso osare di più. Tuttavia, non ho mai usato la volgarità; a volte ci possono essere doppi sensi, ma sono gli altri a coglierli”, spiega Malgioglio.

Ricorda anche la sua collaborazione con Giuni Russo: “L’ho aiutata a incidere il primo disco, le ho scritto un intero album”. E non dimentica Raffaella Carrà: “Per lei ho scritto una canzone d’amore, ‘Forte forte forte’. Non mi piaceva ‘Tanti auguri’, anche se ha avuto un grande successo”, afferma.

Infine, non manca l'ironia di Nino Frassica, che conclude scherzando: “La tua canzone più bella è quella scritta quando Celentano è stato lasciato dalla moglie, ‘Perdere la Mori’, cantata da Massimo Ranieri”, preannunciando il tono frizzante della serata.

