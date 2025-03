Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025: il programma e gli ospiti della prima serata

La puntata di martedý vedrÓ Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti.

La prima serata, martedì 11 febbraio, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, sarà affiancato nella conduzione da Antonella Clerici e Gerry Scotti.

A esibirsi saranno tutti e 29 gli artisti in gara e come ospiti ci saranno Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad canteranno “Imagine”. Sul palco (gratuito) in piazza Colombo si esibirà Raf.

A votare, nella prima serata, sarà solamente la giuria della Sala stampa, tv e web.

La scaletta dei 29 cantanti della prima serata di Sanremo 2025 di martedì 11 febbraio rispetta l'ordine delle prove generali di lunedì pomeriggio, come anticipato da Carlo Conti durante la prima conferenza stampa. L'ordine d'uscita è il seguente:

Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Noemi – Se ti innamori muori

– Se ti innamori muori Irama – Lentamente

– Lentamente Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Achille Lauro – Incoscienti Giovani

– Incoscienti Giovani Giorgia – La cura per me

– La cura per me Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Serena Brancale – Anema e core

– Anema e core Brunori SAS – L'albero delle noci

– L'albero delle noci Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Clara – Febbre

– Febbre Fedez – Battito

– Battito Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Rocco Hunt – Mille vot' ancora

– Mille vot' ancora Joan Thiele – Eco

– Eco Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso The Kolors – Tu con chi fai l'amore?

