Sanremo 2025: il programma e gli ospiti della terza serata

La puntata di giovedý vedrÓ Carlo Conti affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Nella terza serata, giovedì 13 febbraio, saliranno sul palco dell'Ariston la metà degli altri Big e verrà decretato il vincitore delle Nuove proposte.

Carlo Conti sarà affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Tra gli ospiti, i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”. Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, Ermal Meta sarà in piazza Colombo.

Nella terza serata a votare saranno la giuria delle Radio e il pubblico da casa con il Televoto.

Questa sera si esibiranno i 14 cantanti che non si sono esibiti ieri ovvero (in ordine alfabetico, quello di uscita sarà reso noto nel pomeriggio: Carlo Conti in conferenza stampa ha detto che ci sono ancora alcuni nodi tecnici da sciogliere):

Brunori Sas - L'albero delle noci

Clara - Febbre

Coma_Cose - Cuoricini

Francesco Gabbani - Viva la vita

Gaia - Chiamo io chiami tu

Irama - Lentamente

Modà - Non ti dimentico

Noemi - Se t'innamori muori

Olly - Balorda nostalgia

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Sarah Toscano - Amarcord

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Joan Thiele - Eco

Tony Effe - Damme 'na mano

