Sanremo 2025, Sarah Toscano, la Big più giovane del Festival 'spegne' i social: ''Mi tengo alla larga, non leggo i commenti''

Sanremo 2025, Sarah Toscano, la Big pił giovane del Festival 'spegne' i social: ''Mi tengo alla larga, non leggo i commenti''

In gara con la sua 'Amarcord', a Sanremo fa l'esordio tra i grandi della musica: ''Palco che dą ansia, ma riesco a gestirla''.

13/02/2025

È la più giovane tra i Big del 75° Festival di Sanremo, con la sua “Amarcord” si lancia sul palco più importante della musica italiana dopo la vittoria di Amici e dice di volersi tenere lontana dai social e dai commenti.

Sarah Toscano è tra i volti nuovi della kermesse, ma mostra maturità e consapevolezza anche nel fare i conti con le proprie paure.

“È un palco che fa venire l’ansia anche ai più grandi, ma sono riuscita a gestirla - ha detto in sala stampa all’Ariston dopo l’esordio - chiaramente l’esibizione non è perfetta, si può sempre fare meglio, ma sono contenta. Avevo la paura di farmi mangiare dall’ansia, ma sono contenta perché la sto gestendo anche prima del palco”.

“Avere 19 anni ed essere all’Ariston mi rende fiera di me stessa ed è bellissimo condividere il palco con grandi artisti - ha aggiunto - non vedo male il fatto di essere giovane, ho tempo per crescere e porto quello che una diciannovenne può portare: la musica e le mie parole”.

“Non ho letto commenti, ho preferito tenermi alla larga dai social - ha concluso, parlando delle critiche che le sono piovute addosso dopo la sua esibizione - a volte ci sono dei commenti che non portano a niente di concreto, fatti per far stare male le persone”.

