Cantiere via Ernesto Basile totalmente inattivo da circa un mese *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala l'indignazione per il cantiere totalmente privo di qualsiasi attività da circa un mese.

“Com'è noto l'apertura del cantiere per l'impianto fognario in via Ernesto Basile, all'altezza di via Lodato, sta causando gravissimi disagi alla viabilità e danni economici agli esercizi commerciali della zona. I residenti, a fronte di tanti sacrifici, pensavano che i lavori sarebbero stati avviati con celerità, per rispettare i tempi previsti per il loro completamento.

Grande è pertanto l'indignazione per il cantiere totalmente privo di qualsiasi attività da circa un mese. Non si vede nessun operaio, nessun movimento che faccia presumere l'avvio dei lavori. Intanto tutto intorno è un inferno. Contrariamente a quanto dichiarato dall'assessore alla viabilità non si è visto un vigile dal giorno della chiusura al traffico di questo tratto cruciale per il traffico cittadino. Invece si vedono ambulanze bloccate, in prossimità dei tre principali ospedali cittadini, tir che imboccano questa strozzatura nonostante i divieti, rimanendo intrappolati e causando la paralisi totale del traffico, auto che imboccano le viuzze adiacenti in controsenso, una strada pubblica, la via Salvatore Cusa, chiusa al traffico dalle transenne di un fruttivendolo.

Non è possibile assistere a questo permessivismo in una città civile. Chiediamo il motivo per il quale si sia creato con largo anticipo un cantiere che appare del tutto inattivo ed il motivo per il quale nessuna, fra le Funzioni preposte, si preoccupi del mancato presidio di questo territorio, completamente abbandonato a se stesso nel caos più assoluto”.

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

