strada pericolante

Cruillas, messa in sicurezza strada pericolante da 13 anni dopo diffida del M5S

È il risultato di una diffida presentata dal M5s che hanno evidenziato come dal 2006 non ci fossero stati eseguiti interventi risolutivi del problema da parte del Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2019 - 21:27:59 Letto 366 volte

“Dopo 13 anni il Comune di Palermo avvia le procedure per la messa in sicurezza di via Alfonso Amorelli a Cruillas”.



È il risultato di una diffida presentata dalla consigliera della Sesta circoscrizione del Movimento 5 Stelle, Daniela Tumbarello, insieme ai consiglieri comunali Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, che hanno evidenziato come dal 2006 non ci fossero stati eseguiti interventi risolutivi del problema da parte del Comune.



L’Ufficio infrastrutture e servizi a rete del Comune ha già invitato l’ufficio Mobilità a ripristinare il divieto di transito su tutta la via Amorelli e il Coime a posizionare new jersey per inibire l’accesso ai veicoli.

“Le precarie condizioni statiche del canale Mortillaro sottostante la via Amorelli sono ben note all’Amministrazione Comunale dal 2006 - afferma la consigliera Tumbarello - L’unico intervento avviato con un’ordinanza prima del nostro intervento - spiega - era stato l’istituzione di un divieto di transito alle auto, poi revocato senza che fosse stato posto in essere alcun rimedio per evitare conseguenze in caso di cedimento delle strutture. Rischio evidenziato dalla relazione del 22 giugno 2006 redatta da tecnici esterni ed interni all’Amministrazione Comunale. A seguito delle segnalazioni di diversi residenti di Cruillas, e dopo aver acquisito la documentazione, abbiamo diffidato l’Amministrazione ad intervenire con la massima urgenza”.

“La soluzione del problema - aggiungono i consiglieri comunali Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo - non era quindi il rifacimento dell’asfalto di via Amorelli, ma l’intervento sulle strutture al di sotto di esso. Sulla via Amorelli ci sono diversi edifici residenziali e un istituto scolastico. Per noi del Movimento 5 Stelle la priorità sono i cittadini e insisteremo affinché il Comune realizzi tutti gli interventi strutturali necessari”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!