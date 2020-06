Coronavirus

Fase 2: Mercatini, pochi controlli e niente regole *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala i pochi controlli nei mercatini rionali.

“Ogni giorno, guardandoci intorno, ci poniamo una domanda: a cosa servono le ordinanze se nessuno le osserva e nessuno le fa osservare? A maggior ragione ce lo chiediamo in un periodo in cui le ordinanze dettano regole per tutelare la salute pubblica. In particolare ci riferiamo all'ordinanza, emessa a seguito delle sacrosante proteste dei mercatari, fortemente penalizzati dall'emergenza coronavirus, che chiedevano la riapertura dei mercati rionali”, così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

Il Comune ha accolto le richieste dettando delle regole volte ad evitare il diffondersi del virus. Ed ecco l'ordinanza nr. 50/02 del 20/05/2020, elaborata, come scrive il Comune:

"in grande collaborazione e sinergia all'interno della macchina comunale con i settori dell'ambiente, della mobilità e del decoro oltre che con Rap e Reset e, all'esterno dell'Amministrazione, con la Questura, la Prefettura, la Croce Rossa ed altre associazioni di Protezione civile e volontariato. Altrettanto fondamentali sono stati il dialogo e i momenti di confronto con i rappresentanti delle categorie coinvolte dai provvedimenti: i ristoratori, gli esercenti di locali pubblici e i commercianti ambulanti".

“Questa la teoria - continua la nota -, la realtà è quella che adesso vi illustriamo, sulla base dell'esperienza personale, verificata sul campo presso il mercato rionale di via Titone."

"Le bancarelle sono ravvicinate come prima della pandemia, senza barriere tra l'una e l'altra, senza rispettare la distanza di due metri in assenza delle barriere stesse. L'ordinanza prevede che "il distanziamento tra i banchi di vendita deve essere di almeno 2 metri, salvo che non si installino appositi separatori". C'è chi vende indumenti usati all'inizio del varco all'angolo con via Zancla, o dove hanno spostato pure le transenne per fare posto ad un furgone probabilmente abusivo, visto come è posizionato. L'ordinanza prevede che "è vietata la vendita dei beni usati". Poche mascherine e pochi guanti tra gli operatori ed i clienti. L'ordinanza prevede che "l’accesso all’area mercatale dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all'ingresso di ciascun varco e, nella ogica della leale collaborazione, saranno messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato". Sporadici i cartelli con le autorizzazioni. L'ordinanza recita: "l'operatore ha l'obbligo, per tutta la durata delle operazioni di mercato, di esporre al pubblico, l’autorizzazione in suo possesso, mediante cartello affisso alla struttura di vendita in posizione ben visibile"; Tanti sacchetti pieni di escrementi umani, solidi e liquidi, in assenza dei gabinetti chimici, giacciono per terra, non raccolti, comprensibilmente, dagli operatori Rap. Tali sacchetti vengono buttati anche al di là del muro che circonda villa Napoli, trasformata in un letamaio a cielo aperto.

"In caso di emergenza i residenti non possono permettersi di usufruire del soccorso di un'ambulanza o dei Vigili del Fuoco, perché è impossibile per i mezzi percorrere la strada, in mancanza delle vie di fuga previste dai vigenti regolamenti comunali.“

“Igiene, sicurezza, distanziamento sociale... tutte le regole sono calpestate e ignorate, nell'indifferenza generale, in un clima di lassismo intollerabile e da sempre vigente e da noi denunciato, ma non ammissibile in tempi come quelli che stiamo vivendo.

Chiediamo - conclude la nota - al Comune ed alle autorità chiamate in causa nell'ordinanza del 20/05/2020 - Questura, la Prefettura, la Croce rossa ed altre associazioni di Protezione civile e volontariato - cosa intendano per sinergia e collaborazione, vista la diffusa e tangibile inosservanza delle regole.”

