Sottopasso pedonale viale Regione Siciliana, consigliere Cuticchio: ''Un evidente disagio estetico ma anche una minaccia alla pubblica incolumità''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2023 - 11:04:22 Letto 895 volte

"Esprimo profonda preoccupazione riguardo alla situazione critica che affligge il sottopasso pedonale di viale Regione Siciliana Nord Ovest, precedentemente noto come ex presidio della SMIA e ex Grande Migliore. La struttura, ormai in stato di degrado avanzato, rappresenta non solo un evidente disagio estetico per la nostra comunità, ma anche una minaccia alla pubblica incolumità". Lo dichiara il consigliere M5S della sesta Circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

"Dalla foto è possibile constatare il grave stato di abbandono in cui versa il sottopasso. Atti vandalici hanno danneggiato il box in materiale metallico e vetri, rendendolo inutilizzabile. Recentemente, ignoti hanno appiccato un incendio all'interno della struttura, causando non solo ulteriori danni, ma anche il pericolo connesso alla presenza di fili elettrici bruciati che pendono in modo pericoloso, mettendo a rischio chiunque utilizzi il passaggio pedonale".

"Inoltre - continua la nota - , il sottopasso è diventato un luogo di accumulo di rifiuti di ogni genere, creando ulteriori problemi per chi necessita di attraversarlo in sicurezza. Nonostante il mio impegno e la presentazione di una mozione approvata all’unanimità, sembra che il Coime e la Re.Se.T, non dispongano né degli uomini né dei mezzi necessari per affrontare prontamente questa emergenza".

"In questo contesto, chiedo all'amministrazione comunale di prendere al più presto misure decisive per affrontare il degrado nel sottopasso pedonale di viale Regione Siciliana Nord Ovest. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta e la struttura deve essere ripristinata in modo che possa essere utilizzata senza rischi per la pubblica incolumità e dai bambini che ogni mattina, proprio attraverso questo sottopasso, vengono accompagnati a scuola", conclude Cuticchio.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

