Presentazione libro

''2045'' di Matteo Paolillo

Ambientato in un futuro prossimo, il romanzo è anche la storia di un'amicizia, quella tra Babylonia che ha tutto e Zyon che non ha niente, poi c'è Amazzone che non crede a nulla … tra mondi lontani, nuove tecnologie, voglia di emergere e di trovare spazio nella vita, ma anche paura di certa de-umanizzazione che sta avvenendo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2024 - 09:36:46 Letto 762 volte

L’attore e cantante Matteo Paolillo (l’Edoardo di Mare Fuori) sabato 20 aprile alle 16 a San Lorenzo Mercato, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo primo romanzo, “2045” [Solferino] appassionante e convincente, dal ritmo cinematografico ma capace di una riflessione profonda sul nostro mondo e sui sentimenti. Ambientato in un futuro prossimo, il romanzo è anche la storia di un’amicizia, quella tra Babylonia che ha tutto e Zyon che non ha niente, poi c’è Amazzone che non crede a nulla … tra mondi lontani, nuove tecnologie, voglia di emergere e di trovare spazio nella vita, ma anche paura di certa de-umanizzazione che sta avvenendo.

Babylonia ha tutto, Zyon non ha niente. O è il contrario? Difficile dirlo, è il 2045 e la tecnologia trionfante ha reso le vite più facili ma anche inesorabilmente digitali, e l’apparenza è diventata più che mai sostanza. Entrambi i ragazzi conoscono bene l’AltroVerso, la realtà virtuale ormai più affollata di quella reale. Zyon, in quel mondo, ha perso una parte di sé e lo frequenta poco, anche perché gli ambienti migliori non sono accessibili a tutti. Babylonia ci passa gran parte del tempo cercando rifugio dalla sua quotidianità di ragazzo ricco e annoiato, e dalla relazione difficile con il padre imprenditore. Impossibile per lui sentirsi all’altezza di Elia Luce, il suo ricchissimo genitore, che si trova alla vigilia di un’altra svolta epocale: il MindScanner, destinato a regalare agli uomini l’immortalità. È in questo frangente che le vite di Zyon e Babylonia si incontrano e si intrecciano, assieme a quella dell’Amazzone, la sorella di Zyon. Al fianco dei suoi amici Ribelli, la ragazza si oppone con ogni sua forza all’idea di progresso di Mr Luce ed è determinata a far naufragare la sua ultima e aberrante impresa. Così, tre ragazzi si giocano il futuro, il loro e quello dell’umanità, in una corsa contro il tempo per fermare il MindScanner, tra rifugi segreti e assalti all’arma bianca.

