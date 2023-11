presentazione libro

''Abbecedario siciliano'' di Roberto Alajmo

Ancora una volta Roberto Alajmo gioca con ironia e arguzia a raccontare la sua Isola e con questo glossario di voci dialettali siciliane prova a definire il carattere identitario di un'intera regione, o forse dell'Italia tutta.

La terza edizione di Amici del libro al Salinas prosegue il 23 ottobre alle 18,00 nell’Agorà del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo con la presentazione dell’ultimo libro di Roberto Alajmo “Abbecedario siciliano” (Sellerio editore). Dialogherà con l’autore Pamela Villoresi.

Nel suo nuovo libro dopo il Repertorio dei pazzi della città di Palermo ancora una volta Roberto Alajmo gioca con ironia e arguzia a raccontare la sua Isola e con questo glossario di voci dialettali siciliane prova a definire il carattere identitario di un’intera regione, o forse dell’Italia tutta. Abbecedario perché forse il segreto sta tutto nella semplificazione, nel ridurre le presunte complessità all’eresia del buon senso. Smetterla di intorbidare le acque facendo credere che in ogni cosa o ragionamento esista sempre un piano recondito. In quest’Isola – e in questa Penisola, anche – i problemi nascono non tanto dall’essere complicati, quanto dal credersi complicati. E questo in effetti complica le cose, anche le più semplici. Semplificare, invece, partire dalle piccole cose. Guardare il mondo con occhi da bambino, lasciarsi sbigottire da come ogni cosa sia illuminata. Sillabare le parole come fossero creature, rigirarsele fra lingua, denti e palato, assaporarle. Ricondurre tutto al minimo senso indispensabile. Scandire ogni parola. Scandire e semplificare, semplificare e scandire.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

