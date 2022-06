libri consigliati

''Agata rubata'' di Valerio Musumeci

Catania, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''A Cena con l’Autore'' si presenta il volume ''Agata rubata'' di Valerio Musumeci.

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con Bonfirraro Editore e Officina del Viaggio, nell’ambito dell’iniziativa “A Cena con l’Autore” si presenta, giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18,00 presso il Risto Arte Musa, Via Gabriele D’Annunzio, 96 a Catania, il volume di Valerio Musumeci “Agata rubata”.

Dopo l’introduzione di Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia Sede di Catania, e l’intervento dell’editore Salvo Bonfirraro, è prevista la presentazione di Maria Torrisi, Giornalista, del Consiglio Direttivo BCsicilia di Catania. Sarà presente l’Autore. Alle ore 20,00 è prevista nello stesso locale la cena.

Perché la festa di Sant’Agata è stata annullata? Perché Alessandro Amenta, sindaco di Catania, ha lasciato la città dopo aver firmato l’ordinanza? E perché alcuni autobus stanno prendendo fuoco, seminando il panico tra i cittadini? Salvo Lanza, firma di punta de L’Occhio, non capisce cosa stia accadendo. Nemmeno Sonia, moglie del sindaco e sua amante, riesce a dargli una traccia. Il giornalista si trascina in una città popolata da angeli e demoni, fattucchiere e sacerdoti folli, mafiosi e politicanti da strapazzo, senza trovare una soluzione. Finché l’incontro con un misterioso giovane lo metterà sulla strada della verità. La verità è incomprensibile, più di tutto il resto. Lanza avrà soltanto pochi giorni per provare ad afferrarla. Forse il motivo di ciò che sta accadendo è nascosto nel suo passato. E lui deve riuscire a scoprirlo, prima che Catania precipiti nel caos, e trascini tutti con sé.

E’ obbligatoria la prenotazione: Tel. 095. 2292102 – 392.1095031. Email: catania@bcsicilia.it - info@officinadelviaggio.it.

