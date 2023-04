presentazione libro

''Ai naviganti di passaggio'' di Elena Saviano

L'Autrice, siciliana purosangue, in brevi, ma incisivi graffiti ci racconta le specificità della sua terra e dei suoi abitanti (Libertà è il tuo nome Fierezza il cognome).

La Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli - Via Terrasanta, 82 – Palermo, presenta venerdì 5 maggio alle ore 17.30 il libro di poesie “Ai naviganti di passaggio” di Elena Saviano ed. Armenio

Saluti: dott.ssa Mirella Falzone Tricoli e dott. Marcello Tricoli. Relatori: dott. Marco Romano (direttore del Giornale di Sicilia), dott. Vito Bruschini (scrittore), prof.ssa Gabriella Maggio (critico letterario e poetessa). Modera: avv. Pietro Manzella (poeta). Recital a cura dell’attrice Berta Ceglie. Alla chitarra classica il M° Antonina D’Anna e Fulvio Fucà. Sarà presente l’autrice.

Libro in concorso al Premi Strega Poesia 2023

Dalla prefazione di Vito Bruschini.

“(…) Foglio dopo foglio, scopriamo la struttura di un vero e proprio memoriale, denso di folgoranti immagini, di intimi pensieri, di riflessioni culturali collegati da una serie di intrecci interni che vanno a intersecare tematiche e ragionamenti già sviluppati in precedenza, rendendo il quadro delle sollecitazioni emotive quanto mai variegato e articolato; ma soprattutto si dipanano argomentazioni anche molto distanti tra loro e che per questo ci hanno fatto venire in mente strutture e tematiche del capolavoro di Giacomo Leopardi.

E così l’Autrice, siciliana purosangue, in brevi, ma incisivi graffiti ci racconta le specificità della sua terra e dei suoi abitanti (Libertà è il tuo nome Fierezza il cognome); così come ci emoziona con le liriche dedicate alla natura o quelle ai più irruenti fenomeni della propria terra.

Le esperienze emotive trasmesse dai versi della Saviano non danno tregua alla nostra anima perché da una parte esprimono concretezza e rappresentazioni che sembrano tracciate con dense pennellate di corposa vernice, dall’altra hanno l’abilità di alternarsi con parvenze illusorie così lievi ed eteree da carezzarci come morbidi zefiri. (…)”

