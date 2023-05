presentazione libro

''Amore cos'è'' di Alberto Pellai e Barbara Tamborini

Un albo illustrato in rima per bambini e ragazzi (dai 5 anni).

Mercoledì (31 maggio) alle 18,30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato, una delle coppie della letteratura italiana – sposati da 25 anni - come Alberto Pellai e Barbara Tamborini parleranno della raccolta di filastrocche per bambini (dai 5 anni in su), “Amore cos’è” (Mondadori). Ingresso libero.

Un albo illustrato in rima per bambini e ragazzi (dai 5 anni). Illustrazioni di Ilaria Zanellato. Un testo poetico ed evocativo, omaggio alla scoperta del più potente dei sentimenti: un giovane protagonista, che ha visto sfaldarsi l’amore tra i genitori, trova nei nonni il perché di un amore unico e duraturo.

Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore di bestseller di parenting e psicologia, cura da 13 anni su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale «Essere genitori» e gestisce sui social pagine dedicate ai consigli sull’educazione seguiti da oltre 200 mila follower; con la psicopedagogista e scrittrice per bambini Barbara Tamborini forma una coppia inossidabile seguita da docenti e genitori.

