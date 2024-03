libri consigliati

''Anche le pietre hanno un nome'' di Rosanna Minnella

Quattro ragazzi, diversi nel carattere ma uniti dall’amicizia, in cammino lungo la strada bella e difficile dell'adolescenza.

“Sentite ragazzi, da stasera in poi ci chiameremo con i nostri nomi, senza più monosillabi da cavernicoli, ormai siamo grandi e quei monosillabi non ci rappresentano proprio”. Quattro ragazzi, diversi nel carattere ma uniti dall’amicizia, in cammino lungo la strada bella e difficile dell’adolescenza.

Rosanna Minnella è nata a Catania nel 1953. Ex docente, da vent’anni si dedica alla scrittura di testi di fiabe e romanzi. Ha già pubblicato Il violino stregato, Carratraca, Le avventure di Rodolfo Mario e I doni degli dei.

