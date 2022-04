libri consigliati

''Antudo. Giuliano e l'Indipendenza siciliana'' di Nino Chiofalo

Montelepre, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni' si presenta il volume ''Antudo. Giuliano e l'Indipendenza siciliana'' di Nino Chiofalo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/04/2022 - 15:01:40 Letto 700 volte

Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 21 aprile 2022 alle ore 17,30, presso la biblioteca comunale, in via Castrense Di Bella, 12 a Montelepre, il volume di Nino Chiofalo “Antudo. Giuliano e l’Indipendenza siciliana”.

Ne parlerà con l’autore l’avvocato Giacomo Palazzolo. Coordinamento a cura Rosario Di Noto, Presidente BCsicilia Sede di Montelepre. L’incontro si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.

Per informazioni Email: montelepre@bcsicilia.it - Tel. 366.5270891.

"La fascinosa incidenza che ha sul racconto la narrazione in prima persona di Salvatore Giuliano, ci restituisce la vicenda storico-biografica, drammatica e romantica al tempo stesso, in una versione che, per essere la più semplice e personale, può verosimilmente accreditarsi agli occhi del lettore come la più autentica. Orgogliosamente fiero della sua sicilianità, che in un momento storico difficilissimo per la Sicilia e per l'Italia, decide di investire tutte le sue risorse fisiche ed emotive nella lotta per l'indipendenza dell'isola, nel vano illusorio tentativo di ripagarla di tutti i torti subiti dallo Stato italiano in ottanta anni di sfruttamento coloniale e di combattere una realtà che impoverisce i più umili e li riduce alla fame, privandoli di ogni dignità". (Floriana Giannetti)

Nino Chiofalo nato a Barcellona P.G. il 25 novembre 1983, residente a Terme Vigliatore. Fonda con alcuni suoi amici il movimento politico-culturale “Cinquesei” di cui è Presidente, portando avanti numerose battaglie ambientali su tutto il territorio siciliano. “Antudo” è il suo primo romanzo biografico su Salvatore Giuliano, di cui è cultore e studioso da anni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!