presentazione libro

''Avevo un fuoco dentro'' di Tea Ranno

Un libro che parla di una malattia che ha colpito la stessa autrice e che colpito la stessa autrice: l'endometriosi.

La rassegna Amici del libro prosegue il 22 maggio, alle 17.30, a Palazzo Bonocore con il nuovo libro di Tea Ranno “Avevo un fuoco dentro” (Mondadori). Un memoir, scritto nella lingua ispirata e inconfondibile di Tea Ranno, che parla di un'esperienza personale legata ad una malattia che, spesso, colpisce molte donne: l'endometriosi. Le cause di questa malattia non sono ancora del tutto chiare, la diagnosi spesso è complessa e non esiste una cura definitiva. La vita di Tea Ranno e il suo percorso letterario sono un tutt'uno con la storia della sua malattia, e quella storia comincia in Sicilia, negli anni Settanta, quando lei è un'adolescente: in casa si parla poco di corpo, il pudore impedisce di affrontare i disturbi che riguardano la sfera intima, si tende a nascondere, a tacere.

La Ranno parlerà del suo percorso di vita nella splendida cornice di Palazzo Bonocore, agli Amici del libro, la rassegna organizzata da Lia Vicari insieme all'associazione culturale Retablo e CoopCulture.

Dialogheranno con l'autrice Vanessa Ambrosecchio e Maria Rosa D'Anna.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

