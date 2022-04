libri consigliati

''Buonanotte giorno'' di Marco Gallo

''Buonanotte giorno'' è l'esordio poetico di Marco Gallo, un puzzle di emozioni, di ricordi e di riflessioni racchiusi in un libro corposo e ben articolato.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 20/04/2022 - 09:29:55 Letto 786 volte

“Buonanotte giorno” è l’esordio poetico di Marco Gallo che nella sua semplicità esprime in versi i suoi pensieri più profondi, ma anche la complessità della vita. Un puzzle di emozioni, di ricordi e di riflessioni racchiusi in un libro corposo e ben articolato.

La scelta del titolo non è casuale ma racchiude l’interruttore delle giornate dell’Autore: “E’ una raccolta di poesie scritte durante una metamorfosi involontaria, – spiega l’autore – in un tacito compromesso di vita. Descrivo attimi di vita struccata, sorsi di giorni pensierosi e confessioni notturne. Cercando di capire se preferire la Buonanotte di un giorno ormai giunto al termine, oppure il Giorno, tenendo la notte il più lontana possibile e soprattutto quel che essa porta. Un po’ come molti di noi divisi a metà, tra mente e cuore, dove la prima giudica la seconda e ogni tanto, ci si ritrova a litigare con sé stessi”.

I temi raffigurati dal giovane autore palermitano sono la manifestazione del legame con le proprie origini che svelano l’abbraccio perfetto tra la sua storia personale e il mondo, dove i colori e la magia della poesia, rende tutto reale.

Per Marco i suoi versi diventano un filo diretto con il cuore: “Era più bello guardarsi che parlarsi, col suo vestito a fiori leggero come lenzuoli stesi nei tetti, le scattavi una foto, mentre l’autunno faceva cadere la sua prima foglia” così recita la poesia Leggiadro, dove l’autore gestisce la parola come fosse il pennello di un pittore, usando toni leggeri e sfumati.

Nella sua esposizione l’autore non segna un preciso programma, ma si affida di volta in volta alle sue spontanee e genuine intuizioni disegnate in modo appassionato. Tutti temi diversi che conducono il lettore alla riflessione, come in: “Quei cocci di vetro sfuggiti dalla scopa”, “Nati con lo sportello chiuso male” e ancora “Parlo poco ma in compenso ci penso” tutte poesie dai titoli originali che suscitano curiosità, perché mai banali.

Si può esprimere amore in tanti modi e, in questo caso, la sua poesia è un esempio: Una dimensione dell’anima in cui fioriscono pensieri e sentimenti capaci di interpretare la vita sotto ogni forma e fatta di piccole cose, senza artificio linguistico, sospinta solo dall’attaccamento al sentimento e all’emozione, vera anima vibrante dei suoi versi.

Marco Gallo riesce a sorprendere con semplici parole che diventano grandi nell’immensità della poesia, capace di rispondere agli arcani del cuore. In sintesi, riesce con i suoi versi a rendere immortale i sentimenti umani. Questa raccolta di poesie è uno scrigno prezioso, per le suggestioni del suo immaginario e per la capacità dei singoli contenuti di richiamare in campo problematiche di complesse valenze letterario-filosofiche ed esistenziali che interessano aspetti basilari della natura umana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!