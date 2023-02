libri consigliati

''Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi'' il nuovo libro di Papa Francesco

Il Pontefice risponde alle domande del suo interlocutore don Davide Banzato e affronta temi esistenziali (dalla solitudine all'indifferenza, dalla crisi di fede alla pace del cuore, dalla paura alla povertà) e questioni scottanti (gli abusi, la guerra e la crisi economica).

Pubblicata il: 15/02/2023

Uscirà il 21 febbraio il nuovo libro di papa Francesco, "Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi", in dialogo con don Davide Banzato, edito da Piemme in collaborazione con la Lev. "Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti? Tante volte, succede che la gente non riesca a scorgerli. E si sente un po' male perché non osserva, non sa guardare e cercare quegli orizzonti. Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza", dice il Pontefice rispondendo alle domande del suo interlocutore.

"Papa Francesco ti fa sentire davvero persona. È il Papa, certamente. C'è all'inizio quell'attesa, la stessa che da bambino ho vissuto la prima volta che ho incontrato un successore di Pietro. Ma poi, senza che te ne renda conto, ti fa sentire alla pari, con la comprensione, l'autenticità di un uomo che ti vuole bene e basta, per quello che sei, senza se e senza ma", spiega don Davide Banzato, sacerdote a servizio dei giovani nel disagio presso la comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, autore per varie testate giornalistiche e conduttore di programmi tv e radio. "Se avessi in modo inaspettato la possibilità di fare qualsiasi domanda a papa Francesco - come a me è successo - in un dialogo spontaneo, quali domande gli faresti?". Proprio questa è stata l'esperienza vissuta da don Davide e raccontata nelle pagine di questo libro: in Vaticano per il programma di Canale 5 "I viaggi del cuore", don Davide mai avrebbe pensato di avere la possibilità unica di chiacchierare con il Pontefice e porgli le domande che lui, e forse molti altri, portava dentro di sé.

Ne è scaturito un dialogo sincero e spontaneo, ma anche una riflessione illuminante tra un sacerdote dal vissuto spesso rischioso, fatto di luci e ombre, e un Papa dalla grande saggezza e, soprattutto, dalla sconfinata umanità. In occasione del decimo anniversario del pontificato di papa Francesco, sono appunto dieci le domande a cui risponde qui il Pontefice, dando vita a un percorso che affronta temi esistenziali e attuali: dalla solitudine all'indifferenza, dalla crisi di fede alla pace del cuore, dalla paura alla povertà. Il tutto arricchito da aneddoti personali e riflessioni sul tempo che viviamo, sui documenti e discorsi del Papa, su questioni scottanti come gli abusi, la guerra e la crisi economica, in un approfondimento che parla a tutti.

Le parole di Francesco accompagnano così, in un vero "viaggio del cuore": un cammino intenso, non privo di ostacoli e luoghi oscuri ma capace di mostrarci che, per ognuno, è sempre possibile gettare l'ancora della speranza nel mezzo della tempesta, aprire una finestra e scorgere l'orizzonte di un domani più sereno.

