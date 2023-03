presentazione libro

''Chi si ferma è perduto'' di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

Il 26 marzo, al Museo Salinas, Malvaldi e Bruzzone presentano il loro nuovo libro ''Chi si ferma è perduto''.

I prossimi protagonisti della seconda edizione di Amici del libro al Salinas sono la coppia di giallisti, nella carriera e nella vita, composta da Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Il 26 marzo, 11.30, al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, presenteranno, infatti, il loro nuovo libro “Chi si ferma è perduto” (Sellerio editore). Dialogherà con gli autori Santo Piazzese.

Il nuovo libro della coppia è un giallo che vede protagonista Serena Martini un’investigatrice che è innanzi tutto, donna e madre dalla personalità caparbia e curiosa. Serena Martini vive in Toscana. Ha poco più di quarant’anni e due figli che frequentano l’unica scuola a tempo pieno del paese, ovvero una scuola di suore che molti non vedono di buon occhio, tanto più che la vera religione degli abitanti è il ciclismo. Paesani di ogni età si allenano quotidianamente disposti a tutto, ma proprio a tutto, pur di arrivare al picco della performance.

Un giorno, durante una passeggiata lungo un fiume, Serena torna da sola a ripercorrere la strada e in un campo trova il maestro di musica della scuola morto. Sente anche un odore particolare, un odore che ricorda lo sciroppo d’acero. Due giorni dopo, mentre si trova a scuola durante il ricevimento dei genitori, risente lo stesso odore. Si convince così che l’omicidio ha a che fare con la scuola, dove tra l’altro scopre che la madre superiora, suor Recife, e Don Francisco hanno qualche scheletro nell’armadio. Forte del suo fiuto, in tutti i sensi, Serena inizia a seguire i suoi sospetti che la porteranno a conoscere Corinna, vicequestore aggiunto della Questura di Pisa, con la quale in un'indagine tutta al femminile riuscirà ad imboccare la pista giusta.

“La nostra idea è divertirci e divertire chi legge. Quando costruiamo una storia, all’inizio è proprio un divertimento montarla, discuterne di solito a cena o prendendo un aperitivo. Noi quando ci rilassiamo uccidiamo qualcuno – spiegano Malvaldi e Bruzzone - per noi, riuscire a creare qualcosa di logico e credibile che possa risultare un enigma interessante per il lettore è un gioco, una sorta di scommessa”.

Marco Malvaldi, noto giallista, ha già scritto numerosi libri per la casa editrice Sellerio di Palermo, tra questi la raccolta “Se casi al BarLume”, ma anche i romanzi “La briscola in cinque”, “Il gioco delle tre carte” e “Bolle di sapone”.

Samantha Bruzzone, invece, ha pubblicato con Malvaldi due libri per ragazzi “Leonardo e la marea” (Laterza) e “Chiusi fuori” (Mondadori).

