''Concetta Biancona e il Mistero dell'Isola del Cappero'' di Rosanna Minnella

Oca, cinquantenne, tenace e inguaribile professoressa, Concetta non arretrerà dinanzi ai malvagi che tentano di appropriarsi dell’incontaminata Isola del Cappero, la sua isola...

19/03/2024

Oca, cinquantenne, tenace e inguaribile professoressa, Concetta non arretrerà dinanzi ai malvagi che tentano di appropriarsi dell’incontaminata Isola del Cappero, la sua isola. “L’isola! L’ultima volta che c’era stata aveva notato con piacere che conservava ancora un non so ché di selvatico, di semplice, di naturale”.

Rosanna Minnella è nata a Catania nel 1953. Ex docente, da vent’anni si dedica alla scrittura di testi di fiabe e romanzi. Ha già pubblicato Il violino stregato, Carratraca, Le avventure di Rodolfo Mario e I doni degli dei.

