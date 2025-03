libri consigliati

''Da zero a vip e… ritorno! Rewind'' di Lorenzo Castrogiovanni

Piacevole e avvincente, coinvolge il lettore incrementando via via la curiosità di arrivare sino in fondo per scoprire i misteri e i retroscena di un programma che ancora oggi inchioda ogni giorno milioni di telespettatori davanti alla tv.

Pubblicata il: 13/11/2024

«Piacevole e avvincente, coinvolge il lettore incrementando via via la curiosità di arrivare sino in fondo per scoprire i misteri e i retroscena di un programma che ancora oggi inchioda ogni giorno milioni di telespettatori davanti alla tv. È un’esperienza unica quella che ha coinvolto il nostro protagonista, proiettandolo in un mondo di lustrini, che lustrini non sono». (dalla Prefazione di Salvo Vitale)

Lorenzo Castrogiovanni, nasce a Catania e cresce in un delizioso paesino in riva al mare, noto come “il paese dei Malavoglia”, Aci Trezza. Nato musicista, è costretto, suo malgrado, a fare altro nella vita. è felicemente sposato con Alessia da diciotto anni. La sua unica figlia, Sissy, nata dal precedente matrimonio, è una grande musicista.

