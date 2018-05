Libri

''Dov'è Dio? La Fede cristiana al tempo della grande incertezza''

Giovedì 17 maggio alle ore 17 nell’Aula Magna della facoltà Teologica di Sicilia sarà presentato il libro “Dov’è Dio? La Fede cristiana al tempo della grande incertezza”, edizioni Piemme.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 17:18:52 Letto 352 volte

Giovedì 17 maggio alle ore 17 nell’Aula Magna della facoltà Teologica di Sicilia sarà presentato il libro “Dov’è Dio? La Fede cristiana al tempo della grande incertezza”, edizioni Piemme.

Il testo raccoglie i contenuti di alcune conversazioni tra il giornalista Andrea Tornielli e don Julián Carrón, il successore di don Giussani da 12 anni alla guida di Comunione e Liberazione. Interverranno Massimo Naro, docente di Teologia Sistematica alla Facoltà teologica di Sicilia, Giovanbattista Tona, giudice del tribunale di Caltanissetta e Costantino Esposito, professore ordinario di Storia della filosofia dell'Università di Bari. Modera Salvatore Taormina, responsabile diocesano di Comunione e Liberazione.

In questo suo primo libro-intervista Julián Carrón dialoga con il vaticanista Andrea Tornielli, non tanto per affrontare temi interni alla vita di CL e della Chiesa, che pure non mancano, ma anzitutto per raccontare qual è lo sguardo del Movimento sul momento storico che stiamo vivendo, per riproporre con un linguaggio adatto a tutti il nucleo essenziale della fede cristiana, con particolare attenzione alla dinamica con cui il cristianesimo si è comunicato e si comunica oggi.

Andrea Tornielli, vaticanista, giornalista del quotidiano "La Stampa" e responsabile del sito web "Vatican Insider", collabora con varie riviste italiane e internazionali. È autore del bestseller, scritto con papa Francesco, Il nome di Dio è Misericordia (pubblicato in 100 Paesi) e di numerose altre pubblicazioni, tra cui ricordiamo la prima biografia del pontefice, Francesco. Insieme (2013), tradotta in 16 lingue. Sempre per Piemme ha pubblicato nel 2017 il volume In viaggio, con una conversazione con papa Francesco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!