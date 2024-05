Presentazione libro

''Dove la luce'' di Carmen Pellegrino

Amici del libro prosegue con Carmen Pellegrino proposta da Gad Lerner allo Strega 2024. L'autrice presenterÓ, il 4 maggio, a Palazzo Bonocore, ''Dove la luce''.

La rassegna Amici del libro prosegue il 4 maggio, alle 17.30, a Palazzo Bonocore, con Carmen Pellegrino, l’autrice due volte premio selezione Campiello, presenta a Palazzo Bonocore il suo “Dove la luce” (La nave di Teseo). Un romanzo nel quale compaiono le figure di Milo, un uomo che ha perso tutto, devotissimo alla morte, che invoca ogni giorno, ma che non ha il coraggio di infliggersi, e costretto a vivere per strada e di Federico Caffè professore pieno di interrogativi destinati a non ricevere mai risposta.

Il libro è presentato da Gad Lerner nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2024. Il suo romanzo è una discesa vertiginosa nella memoria dei luoghi e delle persone che li hanno popolati, alla riscoperta della vita nascosta e infinita che ancora li abita. Ambientato a Roma, nell’aprile del 1987. Milo è un uomo che ha perso tutto per colpa di altri, devotissimo alla morte – che invoca ogni giorno, ma che non ha il coraggio di infliggersi – e costretto a vivere per strada. Federico Caffè è il Professore, figura ammantata di interrogativi destinati a non ricevere mai risposta. Il primo è un personaggio (forse) d’invenzione, il secondo un uomo realmente esistito, tra i protagonisti del dibattito politico ed economico degli anni ottanta e convinto sostenitore della necessità di assicurare alti livelli di occupazione e di protezione sociale ai ceti più deboli. La sua improvvisa scomparsa è un mistero rimasto tuttora irrisolto, il suo incontro con Milo è un nuovo enigma. Postiglione, febbraio 2023. Una voce narrante si fa carico della memoria della sua famiglia, ripercorre le fatiche e le gioie del debito d’amore che tutti abbiamo verso le nostre radici. Le vite di Milo e del Professore entrano.

La rassegna Amici del libro, ideata da Lia Vicari, vede, come di consueto, presentate al suo pubblico le ultimissime uscite delle più importanti case editrici italiane. La quarta edizione della rassegna è dislocata tra il Museo Salinas, l’Orto Botanico e Palazzo Bonocore, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Retablo e CoopCulture.

Il 16 maggio, al Salinas, alle 17.30, verrà presentato da Piero Violante e Ignazio Romeo, un volume inedito di Milan Kundera “Praga, poesia che scompare” (Adelphi).

Il 22 maggio, a Palazzo Bonocore, 17.30, Tea Ranno presenta “Avevo un fuoco dentro” (Mondadori).

Il 30 maggio, sempre alle 17.30, la giornalista Eliana Liotta presenta, a Palazzo Bonocore “La vita non è una corsa” (La Nave di Teseo).

La rassegna si concluderà il 5 giugno, alle 17.30, con Giuseppina Torregrossa che presenterà al Salinas il suo nuovo romanzo “Stivali di velluto” (Rizzoli).

