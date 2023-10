libri consigliati

''I nuovi colori del sipario 50 attori siciliani si raccontano'' di Francesco Diego Tosto e Santino Mirabella

50 artisti siciliani, oggi in scena, chiamati a esprimere il loro pensiero sull'arte del teatro, sulle loro esperienze e sugli aspetti di una passione che nutre la mente e l'anima.

19/10/2023

Il volume de I nuovi colori del sipario, scritto da Francesco Diego Tosto e Santino Mirabella, contiene, dopo la pubblicazione del primo, il secondo trentennio (dal 1953 al 1983) di artisti siciliani, oggi in scena, chiamati a esprimere il loro pensiero sull’arte del teatro, sulle loro esperienze e sugli aspetti di una passione che nutre la mente e l’anima. Il testo si avvale della prefazione e della postfazione di due grandi nomi: l’attore Tuccio Musumeci e il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

Francesco Diego Tosto, già docente di Lettere nei Licei, insegna Storia della Chiesa, Letteratura e Cristianesimo e Metodologia della ricerca scientifica presso l’I.S.S.R. “San Luca” di Catania (Facoltà Teologica di Sicilia), oggi Polo FAD, e presso lo Studio Teologico San Paolo. È autore e curatore del progetto in cinque volumi La letteratura e il sacro, ESI, Napoli 2009-2011 (I-II-III) e Bastogi, Roma 2016 (IV-V), nei quali valorizza il rapporto tra letteratura e religione. Sul teatro ha scritto, per i nostri tipi, I colori del sipario. DopoScena con attori “siciliani”, vol. I, 2017. L’ultima sua opera è Letteratura in dialogo. Incroci tra produzione letteraria e scienze dell’uomo, Bastogi, Roma 2019, in cui analizza le relazioni tra letteratura, filosofia, religione, cinema, teatro, società.

Santino Mirabella è Giudice al Tribunale di Catania e Presidente dell’Associazione Culturale “Efesto”, attraverso la quale organizza l’omonimo Premio letterario. Medaglia del Presidente della Repubblica e Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati, ha pubblicato libri di svariata natura, dal romanzo al giallo, dalla poesia alla saggistica. Sul mondo dello spettacolo ha pubblicato In scena e Wiki peri peri con Tuccio Musumeci, L’illazione. Lelio Luttazzi, una vista in swing, Distillando sogni, sul mondo dei cantautori. Per Algra Editore ha pubblicato, tra l’altro, Quando il grigio divenne verde, sul calcio negli anni ’70.

