''Il cuore è uno zingaro'' di Luca Bianchini

''Il cuore Ŕ uno zingaro'' di Luca Bianchini

Una nuova commedia-giallo per Luca Bianchini che presenta ''Il cuore Ŕ uno zingaro'' mercoledý (6 novembre) a Palermo.

05/11/2024

Il maresciallo Gino Clemente ama sempre la canottiera bianca, il karaoke, il suo labrador Brinkley e soprattutto la moglie Felicetta, e coltiva un unico desiderio: andare presto in pensione. Ma stavolta deve addirittura lasciare l’agognata Polignano a Mare, perché viene trasferito a Bressanone, dove si parla tedesco e si cena alle 7 di sera. Insomma, nulla di più lontano dalla solare Puglia che ama tanto, ma il maresciallo non si perde d’animo e cerca a tutti i costi di integrarsi: gira in mountain bike e la moglie coltiva il giardino. Ma ad un certo punto di questo abituale tran tran ritorna in paese una vecchia gloria della musica pop italiana, Gabriel Manero; e tutto vira verso il noir, sulle note di Nicola Di Bari e Nada… Luca Bianchini ritrova anche stavolta i suoi personaggi tanto amati dai lettori in “Io che amo solo te”, e ritrovati sia in “Baci da Polignano” e poi in “Le mogli hanno sempre ragione”.

Il conduttore radiofonico e scrittore torinese, tra i più amati e richiesti di questi anni, mercoledì (6 novembre) alle 17,30 racconterà il suo nuovo libro, la commedia-gialla “Il cuore è uno zingaro” intervistato da Maristella Panepinto al bookstore Flaccovio Mondadori, in via Roma 270, a Palermo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

