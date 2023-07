libri consigliati

E' uno strano libro Io sono Gesù edito da Sellerio (e non ingannino le iniziali dell'autore, G.C., che altro non sono che quelle di Giosuè Calaciura...). Perché 'strano'? Perché lo scrittore concentra il suo racconto con fantasia certosina sui primi trent'anni della vita di Gesù di cui, come noto, esiste scarsissima documentazione.

Un'opera di fantasia dunque che si apprezza per la levità descrittiva con cui si dà corpo letterario ad ambienti, personaggi e situazioni di quei tempi di cui questo giovane Gesù è testimone e, per certi versi, già vittima inconsapevole.

Il Gesù di Calaciura è infatti all'oscuro di essere il figlio di Dio. Non così l'ambiente in cui vive. Maria, ad esempio, una delle sorelle di Lazzaro, non riesce a distogliere lo sguardo da lui in preda ad una chiara devozione mistica di cui è lui stesso a farsi beffe. Giuseppe, suo padre putativo, ha abbandonato la famiglia non potendo accettare la fine predestinata del figlio. E poi Maria, la madre che guarda con rassegnato dolore alla spensieratezza del giovane Gesù che suona solitario il flauto nel proprio orto, che s'innamora per ben due volte, che ama la natura a tal punto dal poter ritenere figlio suo un albero cresciuto laddove si era visto costretto a lasciare una deiezione. Appare chiaro come, anche dalla descrizione per così dire liricheggiante di questo primo "miracolo", il presunto - perché tale è per l'agnostico Calaciura - figlio di Dio, viene tratteggiato come più umano non si può. Se poi lo scrittore, in occasione di una festa di matrimonio gli fa dire: "Anche il vino non era abbondante ma fece subito il suo effetto. (...) Mi sorpresi a pensare come fosse possibile che le coppe non soffrissero mai penuria di vino", vengono in mente le nozze di Cana. Il racconto di un altro ubriaco?

