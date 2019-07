recensione libro

Il Lato Buio di Lucia Carioti

La palermitana Lucia Carioti esordisce con il suo libro dal titolo ''Il Lato Buio''.

Pubblicata il: 30/07/2019

Con una scrittura dal ritmo veloce e dalla grande carica emotiva capace di toccare le corde più profonde dell’animo, la palermitana Lucia Carioti esordisce con il suo libro dal titolo “Il Lato Buio”, edizione Mohicani, regalando al lettore una storia che provoca una tensione costante, il cui livello viene mantenuto con diversi effetti sorpresa, fino a quando la trama arriva ad un punto culminante.

In generale l'intreccio tende ad essere in continuo movimento, con toni a volta cupi e minacciosi, ed altri di profondo amore e passione. E se pur siano di fantasia i nomi dei personaggi e la trama, l’autrice per rendere tutto più verosimile, riporta con estrema precisione i luoghi reali dove si svolgono i fatti, le città, le vie.

Insomma, una trama sicuramente ben congegnata e avvincente capace di suscitare intensità di emozioni, in particolare l'apprensione e l'euforia, l'eccitazione e la mancanza di respiro, tutte progettate per generare quella tensione che induce il lettore a rimanere incollato al libro fino all’ultima pagina, e sempre con il fiato sospeso, grazie al continuo e forte coinvolgimento emotivo.

La lettura, spassosa e pensosa, è talmente coinvolgente e piacevole che vi sorprenderete a commuovervi, dando la possibilità di riflettere anche su situazioni non facili di questa esistenza. E per farvi penetrare tra le pieghe del libro, senza svelare troppo, vi dirò che vi troverete ad essere spettatori privilegiati di una rappresentazione teatrale, chiamata vita, in cui faranno il loro ingresso in scena, oltre la protagonista Maggie, anche uno scrittore di nota fama, Andrej, uomo tenebroso e misterioso che affronta la sua corsa contro il tempo per scoprire le sue origini poco chiare e di forte impatto psicologico.

Lucia Carioti, in 115 pagine, racconta in chiave romanzesca, drammi psicologici, ma anche di amore e passione, di illusioni e delusioni, miscelati in un cocktail perfetto, ad un passo tra realtà e fantasia. È questa la caratteristica della sua scrittura, raccontare la vita trasfigurata dallo sguardo del narratore dove la fantasia è più reale della realtà stessa. D’altronde, la bellezza di un libro sta nel fatto che ciascuno di noi possa esserne regista, protagonista e comparsa, scegliendone le luci e il palcoscenico sul quale farli muovere.

Temi di grande attualità che indurranno Andrej a confrontarsi con i dolorosi fantasmi del proprio passato che rifiuta ma che cerca di capire ed affrontare, come spiega l’autrice: “Nella costruzione immaginaria della trama faccio anche riferimento ad alcuni eventi tragici reali che hanno scatenato la mia fantasia. La fragilità umana è in ognuno di noi, in alcuni in particolar modo, c’è il “lato buio” come recita il titolo del libro, ed è nel buio del nostro animo che bisogna investigare. Perché quel buio se non lo affrontiamo, come ha fatto Andrej, finisce per distruggerci e distruggere le persone che ci amano. Sono convinta che in ognuno di noi, anche nella più insana mente umana, esiste la luce, “il lato buono” spesso sopito e che solo l’amore vero potrebbe risvegliare.

Questo è un libro, non del momento, ma per ogni tempo, dove tutto è vita e tutto fa parte di questo grande e prezioso gioco. La scrittura è sicuramente un talento, ma ancor di più quando si riesce a far vedere l’anima della propria scrittura, come la nostra Lucia Carioti.

