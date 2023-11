presentazione libro

''Il segreto della donna più felice del mondo'' di Francesco Sole

Un romanzo poetico popolato da personaggi colmi di insicurezze, ma che alla fine riusciranno a ritrovarsi..

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2023 - 00:05:00 Letto 721 volte

Francesco Sole con “Il segreto della donna più felice del mondo”[Sperling & Kupfer] ritorna con un romanzo poetico popolato da personaggi colmi di insicurezze, ma che alla fine riusciranno a ritrovarsi.

Venerdì 1 dicembre alle 18 sarà la volta del producer, autore e influencer modenese Francesco Sole che ritorna in libreria a distanza di meno di un anno da “La storia d’amore che ti cambierà la vita”, con il nuovo romanzo, “Il segreto della donna più felice del mondo”. Anche in questo caso sarà un volume sui sentimenti, veri o presunti. Un giorno Selene Vanni si sveglia e si rende conto di essere una donna «quasi felice». Non c'è niente di apparentemente sbagliato o fuori posto nella sua vita. Ha un compagno, Filippo, con cui convive da anni, e il lavoro che aveva sempre sognato di fare, nella libreria di famiglia. Eppure, in una mattina più complicata delle altre, è proprio quella parola innocua - quasi - a spalancarsi come un baratro davanti ai suoi occhi. Confusa e senza più punti di riferimento, Selene comincia a interrogarsi sul motivo di quella crisi inaspettata. Certo, ci sono le difficoltà economiche legate alla sua attività, e poi lo strano incontro con un uomo, Riccardo, che ha fatto improvvisamente cadere il confine tra la realtà e le fantasie.

L'autore

Il “poeta del web” Francesco Sole (Modena, 1992) è un producer, autore, conduttore tv e influencer italiano. Ha esordito nel 2013, quando pubblica in rete una serie di cortometraggi che ottengono in breve tempo milioni di visualizzazioni. Nello stesso anno approda al mondo televisivo, conducendo il programma Tú sí que vales e portando con sé le migliaia di post-it che ormai ha prodotto. Ha pubblicato Stati d’animo su fogli di carta, Mollato cronico, Ti Voglio Bene, #TiAmo e L’aggiustacuori. Nel 2020 esce per Sperling and Kupfer Così è l'amore, nel 2021 L' amore ti trova sempre e nel 2022 La storia d'amore che ti cambierà la vita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!