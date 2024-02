presentazione libro

''Il Sicario'' di Vito Lo Scrudato

Superata la soglia della cinquantina, persino un cinico esecutore, un corriere della morte a pagamento può cominciare a dubitare di sé stesso e della propria efficienza sul lavoro. Da questa osservazione prende le mosse il racconto del protagonista.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2024 - 09:42:35 Letto 891 volte

Secondo incontro della rassegna "I mercoledì del Bar Pickwick" che verrà alternarsi di settimana in settimana Santo Lombino, Domenico Michelon, Vito Lo Scrudato, Beatrice Monroy, Piergiorgio Di Cara, Bianca Stancanelli e Vladimir Di Prima.

Mercoledì 14 febbraio alle 18,30 è il turno de "Il Sicario" di Vito Lo Scrudato che ne discuterà con la professoressa Maria Felice Pensabene.

Sinossi: Superata la soglia della cinquantina, persino un cinico esecutore, un corriere della morte a pagamento può cominciare a dubitare di sé stesso e della propria efficienza sul lavoro. Da questa osservazione prende le mosse il racconto del protagonista quando, durante l’ennesima esecuzione, qualcosa sembra andare storto e la vittima viene, per così dire, giustiziata due volte, per rimediare a un iniziale errore di valutazione. Il chìllero – così ama definirsi il nostro protagonista senza nome – da molti anni è al soldo di un misterioso “Tribunale”, che si limita a fargli recapitare in posta privata e segretissima le indicazioni necessarie ad ogni omicidio, senza ulteriori spiegazioni. Ma il rapporto con i misteriosi committenti sembra si stia incrinando e, durante un’incursione professionale in Germania, altri bizzarri accadimenti interagiscono con la millimetrica precisione del chìllero, che nel frattempo si è innamorato, dettaglio che, insieme al dato biografico di cui sopra, scombussola ulteriormente le sue giornate.

Vito Lo Scrudato, Palermo 1958, oggi è dirigente scolastico del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo e docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Palermo.

Tra le numerose opere pubblicate: La magara. Processo di stregoneria nella Sicilia del '500 (Sellerio Editore 2001); Varsalona, l'ultimo brigante (Pietro Vittorietti Editore 2010); Occhi per taliàre (Pietro Vittorietti Editore 2014); con Bernardo Puleio e Mario Pintacuda, Sicilitalia (Pietro Vittorietti Editore 2018). L'editto della diaspora. Sette giorni per la libertà (Navarra Editore 2022) scritto insieme a Roberta Lo Scrudato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!