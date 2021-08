libri da leggere

''La Baronia di Carini'' di Giulia Sommariva

Giovedì 5 Agosto, nella Terrazza della biblioteca comunale di Isola delle Femmine, verrà presentato il libro di Giulia Sommariva ''La Baronia di Carini''.

Si presenta giovedì 5 Agosto 2021 alle ore 19,00 nella Terrazza della biblioteca comunale di Isola delle Femmine, in via Palermo 59, il libro di Giulia Sommariva “La Baronia di Carini” (edizioni Kalos). Dopo i saluti di Orazio Nevoloso, sindaco di Isola delle Femmine sono previsti gli interventi dell’architetto Raffaele Savarese e di Fabrizio Giuffrè, architetto e autore del corredo fotografico. Sarà presente l’autrice. L’incontro è organizzato dal Comune di Isola delle Femmine e da BCsicilia.

La baronia di Carini, il cui potere si espresse per ben sei secoli con i baroni e poi principi La Grua Talamanca, lega la sua storia a un esteso territorio costellato nel tempo di altre baronie: Cinisi, Capaci, Torretta, Terrasini, Montelepre. Ripercorrendo dall'età preistorica l'evoluzione di questa vasta area fino ai nostri giorni, viene messo l'accento su quei feudi e borghi che dal medioevo in poi videro una rapida evoluzione storico-strategica, nonché economica legata allo sfruttamento agrario e ittico (la grande stagione della canna da zucchero prima e del vino poi, insieme alla pesca del tonno), lasciando della loro storia importanti testimonianze urbanistiche e artistiche nei bagli, nelle torri, nelle tonnare, nei castelli, nelle chiese, gioielli a cui oggi è stata restituita in parte la loro originale bellezza.

