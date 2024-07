libri consigliati

''La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia'' a cura di Nella Condorelli

Il volume racconta gli anni di Maria in Sicilia con un focus su Catania, dal 1919 al 1941, intrecciando due invisibilità: la donna e la città. Una ricostruzione storica, politica, sociale, femminista che si legge tutta d'un fiato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2024 - 09:40:18 Letto 767 volte

I contributi oggetto del presente volume emanano dal convegno di studi “Maria Giudice. Il suo tempo, la sua storia”, tenuto presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania il 9 maggio 2023, con l’obiettivo di illuminare la figura di Maria Giudice, piemontese, personalità politica tra le più importanti del ’900, celebratissima al suo tempo, oggi dimenticata o citata solo per la figlia, la scrittrice Goliarda Sapienza. Partendo dal libro Maria Giudice di Maria Rosa Cutrufelli, che per prima ha indagato la vita straordinaria di questa donna, il volume racconta gli anni di Maria in Sicilia con un focus su Catania, dal 1919 al 1941, intrecciando due invisibilità: la donna e la città. Una ricostruzione storica, politica, sociale, femminista che si legge tutta d’un fiato. Promosso dal Collettivo Donne (in)Visibili – Il documentario delle donne tra storia, informazione e cinema del reale, CGIL Sicilia e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. Comitato scientifico: Nella Condorelli, Silvia Garambois, Maria Lombardo, Gabriella Anselmi, Giusi Milazzo, Stefania Mazzone. Contributi di Nella Condorelli, Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Anna Di Salvo, Silvia Garambois, Franco Garufi, Franco La Magna, Stefania Mazzone, Giusi Milazzo, Maria Lombardo, Stefania Rimini, Maria Rizzarelli, Giulia Squillaci. Per una politica culturale del femminismo Gabriella Anselmi, Pinella Di Gregorio, Rosaria Leonardi, Gabriella Messina.

Nella Condorelli, documentarista e giornalista, il suo primo immutato amore professionale, è autrice di reportage e documentari dedicati alla ricostruzione della storia invisibile delle donne, dei movimenti, dei popoli del sud del mondo. Esperta di storia e società musulmane, ha realizzato inchieste e docufilm, viaggiando nelle società e tra le donne dell’area magrebina e sahariana, del medio oriente, iraniana e indoeuropea. Da anni si dedica con passione alla storia della Sicilia e alla ricerca audiovisiva sul movimento contadino e operaio siciliano dall’Unità d’Italia alla metà del ’900, cui ha dedicato la trilogia cinematografica “Storia della Sicilia Invisibile” con i film documentari 1893. L’inchiesta, La storia vergognosa. Cuntu d’amore e di riconoscenza all’Umile Italia, Vanni il Siciliano, attualmente in lavorazione. I suoi documentari sono diffusi dai canali RAI e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!