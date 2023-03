libri consigliati

''La Pasqua in Sicilia'' di Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò

La scoperta dei più bei riti della Settimana Santa attraverso il libro La Pasqua in Sicilia.

L’opera La Pasqua in Sicilia: Un itinerario storico, iconografico e religioso della Settimana Santa nell’isola, edito da Bonfirraro, ci accompagna in un viaggio lungo tutta l’isola siciliana alla scoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico, culturale e, naturalmente, di fede. Oltre 150 comuni coinvolti, e circa duecento foto che rappresentano la Settimana Santa in Sicilia realizzate da fotografi professionisti.

Gli autori, Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò, mossi dalla volontà di recuperare il forte legame tra l’uomo e le sue tradizioni, riprendono all’interno di un unico testo centinaia di “Settimane Sante” e “Pasque” siciliane mostrando come la stessa terra, a seconda del luogo e delle sue celebrazioni, possa apparire così diversa in poche ore: un'isola da vivere e vedere sempre con occhi nuovi.

«Proprio in momenti di grande incertezza, come quello che stiamo attraversando, la fede e la religiosità vengono in soccorso», dice l’editore Salvo Bonfirraro. «Questo è il momento di aggrapparci anche alle tradizioni autentiche, come quelle legate ai riti pasquali della Sicilia e che troviamo nel libro raccontate ne La Pasqua in Sicilia. Un libro che siamo davvero contenti di aver pubblicato, in collaborazione con i ragazzi di Rubrica Sicilia con i quali abbiamo lavorato per oltre un anno per realizzare un’opera di notevole importanza, e che consegniamo ai lettori nella speranza che possa riaccendere non solo la devozione religiosa, ma anche la curiosità di riscoprire luoghi e costumi che appartengono alla memoria collettiva, di un’isola in cui la Pasqua è così sentita e che vale la pena di conoscere, rispettare, valorizzare».

Un testo completo dunque che travalica i confini del mero racconto facendosi analisi religiosa, storica, etnoantropologica. Un’indagine completa che include canti, detti e preghiere (Lamenti, lamentanze) ma anche dolci e piatti tipici (agnello pasquale, uova, cassata, spina santa, taganu). Oltre 150 comuni e più di 40 fotografi coinvolti. L'opera, grazie ai contributi fotografici, diventa un documento unico da tramandare alle generazioni future, oltre che soddisfare la sete di bellezza dei siciliani e di chi siciliano non è.

Autori:

Francesco Daniele Miceli: Nisseno, maestro di scuola primaria e regista di teatro, si è occupato negli anni di ricerca etnostorica. Pubblica diversi titoli di teatro, musica per bambini e ragazzi con le edizioni Paoline.

Francesco Luca Ballarò: Ennese, laureato con lode presso l’Università di Catania in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei dell’ateneo catanese con una tesi antropologica sul carattere sociale delle feste religiose ennesi e siciliane, insegna materie letterarie, storiche e filosofiche presso gli istituti secondari di I e II grado.

