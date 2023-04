libri consigliati

''La sartoria degli amori imperfetti'' di Silvia Maira

Un romanzo che ricorda da vicino le divertenti vicende di Orgoglio e pregiudizio, il capolavoro di Jane Austen, con un'ambientazione tutta siciliana e un lessico che privilegia la riscoperta del dialetto del Sud Italia.

"La sartoria degli amori imperfetti", il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Silvia Maira, alla sua ottava opera di narrativa, questa volta edita dalla casa editrice torinese Land Editore.

Ambientato in una cittadina in provincia di Marsala, il romanzo celebra in maniera originale, senza cadere in stereotipi o pregiudizi, la riscoperta di una quotidianità più lenta e rilassata, tipica dei paesini del sud Italia, e la gioia di riscoprire il proseguimento di antichi mestieri che con la modernità rischiano di cadere nel dimenticatoio.

Protagonista del romanzo è mamma Concetta, sarta di professione che crea abiti su misura, soprattutto vestiti da cerimonia. Concetta ha tre figlie adolescenti alle prese con i primi amori e con le prime esperienze con l'altro sesso. Madre ansiosa e un po’ maniaca del controllo, tra un abito e l'altro Concetta dovrà imparare che amare significa anche lasciare agli altri la libertà di commettere errori.

La sinossi

Un romanzo che ha il sapore autentico della felicità. Bentornati nella magica Sicilia, dove anche l'amore ha un pizzico di colore in più.



E se Orgoglio e pregiudizio avesse un suo corrispettivo siciliano?

Non c’è niente al mondo che Concetta Paternò ami più della sua famiglia. Giulia, Laura e Anna sono tutta la sua vita. Accanto a lei c’è il mite Salvatore, marito fedele e paziente.

Sarta rinomata di abiti da sposa e da cerimonia, Concetta vive una vita tranquilla cedendo al suo unico vizio, la pipa, che fuma la sera in terrazza quando è sola, raccontando i suoi pensieri più intimi a Molly, la sua barboncina.

Tuttavia, un giorno la vita di Concetta viene sconvolta dall’arrivo di fin troppi aspiranti fidanzati delle figlie, e la donna comprenderà che quella dei generi è una specie umana di cui non fidarsi!

è a questo punto che crea il famigerato Podio dei generi: tra carabinieri provenienti dal remoto Nord e fanatici di musica neomelodica, la povera Concetta avrà il suo bel da fare per decidere quale di loro sia il più vicino a vincere il premio di Aspirante genero più strampalato.

L'autrice

Silvia Maira vive a Marsala, città della Sicilia occidentale, dove ha conseguito il diploma di maturità classica. Si definisce una “Scrittrice per passione”. Si è cimentata in diversi generi, dalla narrativa contemporanea allo storico, dalla commedia romantica brillante ai racconti per l’infanzia. Ha esordito nel 2015 con il libro Un cuore a metà, a cui hanno fatto seguito Per una volta ancora e Io che ho amato solo te, con cui ha sperimentato l’esperienza del self publishing. Lettrice costante, collabora stabilmente con due blog.



Tra le sue precedenti pubblicazioni

La cioccolateria dei sapori ritrovati, PAV Edizioni.

L’amore per il teatro l’ha portata a cimentarsi nella scrittura di una commedia teatrale in due atti in lingua dialettale dal titolo A schifiu finiu portata in scena nel 2018 dall’Associazione culturale Smile.

