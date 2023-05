presentazione libro

''La vita di chi resta'' di Matteo B Bianchi

Matteo B Bianchi pubblica il suo sesto romanzo, ''La vita di chi resta'' con l'intento di raccontare il suo status di ''sopravvissuto'' ad un dolore perversamente speciale.

Difficile restare, soprattutto se a farti compagnia sono soltanto le domande. Eppure è quello che è capitato a Matteo che un giorno di 25 anni fa ha scoperto che S. con cui viveva da sette anni, si era tolto la vita. Da questo momento, Matteo cerca dentro di sé le ragioni di una storia che forse poteva andare avanti in modo diverso, di un amore a cui (forse) mancavano i puntelli. Matteo B Bianchi pubblica il suo sesto romanzo, “La vita di chi resta” (Mondadori) con l’intento di raccontare il suo status di “sopravvissuto” ad un dolore perversamente speciale.

Ne parlerà venerdì 5 maggio alle 18 con l’attore Corrado Fortuna al bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272. Ingresso libero.

Matteo B. Bianchi ha pubblicato i romanzi, “Generations of love”, “Fermati tanto così”, “Esperimenti di felicità provvisoria” (Baldini e Castoldi), “Apocalisse a domicilio” (Marsilio), “Maria accanto” (Fandango) e la biografia “Yoko Ono. Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio” (Add). Ha scritto programmi per la radio e la tv. Ha fondato e dirige la rivista di narrativa indipendente “‘Tina”. Per StorieLibere.fm conduce il podcast letterario “Copertina”. È il direttore editoriale di Accento, fondata nel 2022 con il conduttore Alessandro Cattelan.

