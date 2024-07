presentazione libro

''L'Isola e il tempo'' di Claudia Lanteri

Considerato tra gli esordi più apprezzati in Italia nel 2024, arriva in piazzetta Bagnasco “L’Isola e il tempo” di Claudia Lanteri. La presentazione mercoledì 31 luglio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2024 - 10:49:06 Letto 793 volte

Un giallo letterario fuori da ogni canone e con una triplice forza: una struttura insolita, un ritmo serrato e una penna rara. S’intitola “L’Isola e il tempo” il libro dell’esordiente Claudia Lanteri, edito da Einaudi, che varrà presentato alle 18 di mercoledì 31 luglio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autrice sarà Luisa Brucale.

Proseguono gli eventi letterari della stagione 2024 proposta dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno dei luoghi di socialità della città proponendo occasioni si incontro tra i tanti attori del territorio, in sinergia con il mondo dell’imprenditoria, accademico, dell’arte e del terzo settore. Un programma realizzato in collaborazione con la libreria Modus Vivendi e con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor.

IL LIBRO

La chiave del mistero è nell'animo di chi racconta. Non capita spesso d'imbattersi in libri come questo, vivi, spiazzanti, per la forza della storia e della scrittura. Immaginate un'isola vulcanica dalla bellezza selvaggia a sud della Sicilia, alle soglie degli anni Sessanta. E immaginate l'arrivo di un barchino verde con a bordo un naufrago stremato e il cadavere di una donna, sua moglie. È un evento che rompe la quiete di quel mondo, poi lentamente ognuno torna alla sua vita. Ma, per il protagonista dell'Isola e il tempo, quei giorni e l'indagine che ne è seguita, sono una materia da raccontare per trent'anni a chiunque si prenda la briga di ascoltarlo: donne che passano, monelli di strada, turisti che a poco a poco cambiano il volto dell'isola. Perché in quel pugno di ore si condensa un enigma irrisolto prima di tutto dentro di lui.

L’AUTRICE

Claudia Lanteri vive a Palermo, dove fa la libraia. Ha pubblicato racconti su varie riviste («Snaporaz», «Malgrado le Mosche», «Micorrize»). L'isola e il tempo (Einaudi 2024) è il suo primo romanzo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!