''Lo sguardo verso l'infinito'' di Grazia Maria Fusto

Lo sguardo verso l'infinito di Grazia Maria Fusto regala in ogni suo verso il distillato puro del sentimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2024 - 14:42:08 Letto 846 volte

Lo sguardo verso l’infinito di Grazia Maria Fusto regala in ogni suo verso il distillato puro del sentimento, motore unico che muove infiniti mondi, tanti quante le mutevoli esperienze che la vita sa elargire, anche nei momenti meno gioiosi, perché la vita è relazione, dunque attaccamento e perdita, in un interminabile scandire dei giorni che, grazie alla poesia, vengono nobilitati. La ricchezza dell’ispirazione poetica dell’Autrice è evidente nella scelta di offrire al lettore i vari componimenti in sette luoghi dell’interiorità (Passione, Nostalgia, Sentimenti, Ricordi, Pensieri, Stagioni, Speranza), quasi a rievocare la magia archetipica di un numero che simboleggia la totalità. Persone amate e luoghi familiari diventano protagonisti di istanti di perfezione che la poesia coglie e rende eterni, dissetando lo spirito nel lungo viaggio dell’esistenza:

“Sono le piccole cose / che rendono la vita un capolavoro, / attimi che toccano il cuore / e infiammano l’animo.” (Magiche atmosfere). Una ispirazione che sgorga copiosa da ciò che è più prossimo, una luce abbagliante in grado di orientare i giorni del nuovo millennio che ha ancora bisogno di un giardino della memoria dove poter coltivare i fiori della bellezza. (Mario Guarnera)

Grazia Maria Fusto è nata a Motta Sant’Anastasia (CT). Laureata in Scienze della Comunicazione (indirizzo Beni Culturali) presso l’Università di Catania, con la Casa Editrice “Incontri” ha pubblicato nel 2012, in collaborazione con Mirella Maria Neri, un saggio storico dal titolo Il Castello di Motta Sant’Anastasia, nel mito e nella storia. Autrice di alcuni articoli pubblicati nelle riviste “Incontri. La Sicilia e l’Altrove” e “Il piccolo letterario di Catania”, è responsabile del servizio didattico e di accoglienza dei visitatori nel Castello di Motta Sant’Anastasia.

