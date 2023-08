presentazione libro

''Lo Spazio del Tempo infinito'' di Soraya Gerardi

A Corleone si presenta il libro di Soraya Gerardi ''Lo Spazio del Tempo infinito''.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 3 agosto 2023 alle ore 20,00, presso il Centro Culturale Cidma in via G. Valenti, 7 a Corleone, la presentazione del libro di Soraya Gerardi “Lo Spazio del Tempo infinito”. Dopo i saluti di Angela Piraino, Presidente della Pro Loco di Campofiorito, di Angela Leone, Presidente della Pro Loco di Corleone, di Giuseppe Oddo, Sindaco del Comune di Campofiorito, di Giuseppe Oddo, Presidente BCsicilia Sede di Corleone, sono previsti gli interventi di Anna Maniscalco, Vice Presidente dell’Associazione Attori Locali di Campofiorito, di Francesco Mario Gerardi, Ex Assessore Comunale di Campofiorito e di Pio Siragusa, Presidente del Consiglio Comunale di Corleone. Coordina i lavori Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’Autrice. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia, dal Comune di Corleone, dal Comune di Campofiorito, dalla Pro Loco di Campofiorito, dalla Pro Loco Corleone e dal Cidma.

Il libro, stampato da BookSprint Edizioni, nel novembre 2022, è un racconto fantastico, frutto dell'inventiva e della creatività di una giovanissima scrittrice che ha iniziato la stesura ad appena 16 anni mentre ha iniziato a scrivere quando aveva 6 anni. Con fantasia descrive un mondo irreale e surreale ma tratta temi d'attualità che si leggono e notano tra le righe. Nel suo racconto parla di passato, tratta il presente ma si proietta nel futuro facendo vivere, al lettore, le tre dimensioni della vita, dal suo punto di vista. Da un oblò nuovo.

