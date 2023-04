presentazione libro

''L'odore della nebbia'' di Licia Cardillo Di Prima

Un romanzo sul riscatto femminile e una storia vera, romanzata da una penna attenta e precisa.

27/04/2023

Venerdì 28, alle 18, in piazzetta Bagnasco, la scrittrice Licia Cardillo Di Prima presenta il suo ultimo romanzo “L’odore della nebbia” (Dario Flaccovio Editore). Un'occasione per incontrare i lettori, nell’ambito degli eventi organizzati dalla Mondadori Point di via Mariano Stabile. Con l’autrice, dialogano il notaio Salvatore Abbruscato, Gabriella Maggio e Sara Campisi, con le letture di Maria Caterina Parisi.

Un romanzo sul riscatto femminile e una storia vera, romanzata da una penna attenta e precisa. Licia Cardillo Di Prima ha raccolto la testimonianza di una donna vittima di violenza in una Sicilia arsa da un patriarcato silente e omertoso. La restituisce, senza nomi, né riferimenti a luoghi precisi, ma con la delicatezza che un romanzo di denuncia riesce a ottenere, per la capacità lieve e forte allo stesso tempo di farsi messaggio universale. Un borgo siciliano incagliato tra montagne e rocce levigate dal tempo. Un labirinto di pietra grigia con scale che salgono verso l’alto o precipitano nell’abisso, specchio di una vita che somiglia a un imbroglio. Una donna rincorre il passato per recuperare i cocci della sua identità spezzata e ricomporli. Una storia di abiezione e di riscatto, di denuncia e impegno. Un romanzo che, ispirandosi a una vicenda personale, scandaglia temi universali.

