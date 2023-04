presentazione libro

''Montelepre Caput Mundi'' di Maurizio Castagna

A Montelepre, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Montelepre Caput Mundi'' di Maurizio Castagna.

Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 18,00, presso la Cripta di Santa Rosalia in via Castrenze Di Bella, 100 a Montelepre, il volume di Maurizio Castagna “Montelepre Caput Mundi”.

Dopo i saluti di don Santino Terranova, Parroco della Chiesa di Santa Rosalia e l’introduzione di Rosario Di Noto, Presidente BCsicilia sede di Montelepre, dialogherà con l’autore la giornalista Daniela Giuffrida. In collegamento da Catania lo storico Francesco Emiliano Di Bartolo. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Diretta facebook BCsicilia Montelepre.

Montelepre Caput Mundi è un testo che rilegge l’epopea degli anni 43/53 in Sicilia, e la stessa strage di Portella, inquadrando i fatti non più come sfondo della lotta politica in Italia, ma nel più vasto contesto geopolitico internazionale. In un quadro di alleanze trasversali che avrebbe portato i servizi segreti alleati, con l'aiuto di quelli italiani e della mafia ad orchestrare il piano stagista per addossarne la colpa direttamente a Giuliano, e quindi agli indipendentisti, ed indirettamente al popolo di Montelepre.

Maurizio Castagna lavora, nel campo dello sport, prima come atleta, poi come dirigente e come docente universitario a Scienze Motorie, oggi come funzionario di un’azienda di gestione di impianti sportivi. Da sempre interessato alle dinamiche dell'indipendentismo europeo, è stato organizzatore di concerti identitari, convegni e dibattiti sul tema. In questi giorni esce il suo nuovo saggio sull'Uranio impoverito.

Per informazioni: montelepre@bcsicilia.it - Tel. 3665270891.

Fonte: BCsicilia

