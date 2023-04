presentazione libro

''Nel mare di Ustica. Vita e ambienti tra coste e fondali'' di Annalisa Patania e Tiziana Dieli

Un libro alla scoperta dell'incantevole isola del Tirreno. La presentazione venerdì 28 aprile a Palermo.

Si intitola “Nel mare di Ustica. Vita e ambienti tra coste e fondali” il libro delle biologhe marine Annalisa Patania e Tiziana Dieli, pubblicato nella Collana 4 Elements dall’Associazione Villaggio Letterario, che sarà presentato venerdì 28 aprile, alle 18, alla Libreria del Mare (in via Cala 50) a Palermo.

Alla presentazione, organizzata da Villaggio Letterario e dal Laboratorio-Museo di Scienze della Terra Isola di Ustica, e introdotta dal giornalista Franco Foresta Martin, direttore della Collana 4 Elements, interverranno Paola Gianguzza, professore associato di Ecologia all’Università degli Studi di Palermo (DiSTeM), Gianfranco Purpura, già professore ordinario di Diritto Romano all’Unipa, Gery Palazzotto, scrittore e giornalista, il documentarista Riccardo Cingillo, e Silvano Riggio, professore ordinario di Ecologia all’Università degli Studi di Palermo. Saranno presenti le Autrici. Ingresso libero.

In questo volume Ustica, prima Area Marina Protetta d'Italia istituita nel 1986, viene raccontata attraverso le meraviglie del suo mare, dei suoi fondali e delle sue coste. La trasparenza delle acque, i colori, la ricchezza di forme di vita e i giochi di luce rendono il paesaggio subacqueo di Ustica unico, quasi magico. Dagli iridescenti pettini degli ctenofori alle agguerrite castagnole a guardia dei nidi, dalle inversioni sessuali delle cernie agli occhi migranti delle sogliole, le biologhe marine, Annalisa Patania e Tiziana Dieli, accompagnano il lettore in un viaggio alla scoperta dei fondali marini dell'isola di Ustica.

La descrizione dettagliata di numerosi itinerari di superficie e subacquei, noti e meno noti, è arricchita da suggestive immagini, da nozioni di biologia marina e da una serie di contributi di professori e ricercatori universitari, esperti conoscitori dell'isola. Una preziosa guida per chi già conosce i fondali dell'isola e un indispensabile strumento per chi non li ha mai visitati.

