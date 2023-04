presentazione libro

''Notizie storico archeologiche sul territorio dell'antica Tavi'' di Nino Pisciotta

A Trabia, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Notizie storico archeologiche sul territorio dell'antica Tavi'' di Nino Pisciotta.

Organizzato da BCsicilia in collaborazione con gli Amici di San Felice, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 18,00 presso i locali dell’ex FV Stazione Ferroviaria, in Piazzale Ungheria, 9 a Trabia, il volume di Nino Pisciotta “Notizie storico archeologiche sul territorio dell’antica Tavi e di alcuni siti limitrofi”. Introduce Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, interviene Roberta Incardona, Presidente BCsicilia Trabia. Il volume è stampato con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per Avatar Edizioni.

Il libro. Attraverso un puntuale esame delle fonti letterarie e della più recente documentazione archeologica, ripercorre la storia del primo popolamento dell’isola e delle varie civiltà che si sono succedute, fino all'arrivo dei primi coloni Greci. Più in particolare, l’indagine dell’autore, si concentra sui territori dove sorgono attualmente le città di Leonforte, Assoro, Agira e Nicosia. Del territorio dell’odierna Leonforte, Nino Pisciotta illustra le diverse emergenze archeologiche, alcune delle quali inedite, individuate attraverso ricognizioni personali e illustrate anche fotograficamente. Di particolare interesse le pagine che l'autore dedica alla figura del dio fluviale Chrysas, che viene identificato con il più antico dio Tavi. Questo saggio di Nino Pisciotta, apre la nuova collana “Triquetra” delle Edizioni Avatar, esclusivamente dedicata agli studi sulla storia, l’archeologia e l’identità siciliana.

L’autore. Nino Pisciotta è nato a Catania nel 1954, ma è vissuto a Leonforte (EN) fino al 1977, per poi trasferirsi a Palermo dove vive attualmente. Laureatosi in Scienze Politiche, ha svolto la professione di docente e poi, dal 2007, ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi presso l' Istituto Alberghiero "P. Piazza" di Palermo. Tra le sue opere pubblicate ricordiamo: “I Branciforti”, “Dalle remote origini a Nicolò Placido”, “Dai Puntali ai Puntali. Itinerario storico- culturale”.

Per informazioni: segreteria@bcsicilia.it - Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

Fonte: BCsicilia

